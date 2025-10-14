Ulukök: Dijitalleşme turizmin önünü açtı

  • BIST 10316.4
Merit Royal Otelleri Halkla İlişkiler Müdürü, İletişim Uzmanı Dr. Nazan Ulukök, pandemi dönemiyle birlikte yoğunlaşan dijitalleşmenin turizimin önünü açtığı ve birçok yenilikleri de beraberinde getirdiğine vurgu yaptı.
Merit Royal Otelleri Halkla İlişkiler Müdürü, İletişim Uzmanı Dr. Nazan Ulukök, Kıbrıs TV’de Funda Bedir’in sunduğu ‘Ben Bilirim’ programına konuk oldu. Yirmi yıllık sektör kariyerini akademik başarılarıyla harmanlayan Ulukök, tecrübeleriyle genç iletişimcilere rehberlik edecek bilgiler paylaştı.

 

Ulukök: “İletişim, hayatın her alanında olan ve her sektöre katkı sağlayabilen bir disiplindir”

Funda Bedir’in sorularını yanıtlayan Dr. Nazan Ulukök, iletişim disiplininin hayatın her alanında olduğunu belirterek “İletişimi, sadece bir marka iletişimi olarak düşünmemek gerekiyor. İletişim, özel hayatımızdan aile hayatımıza, sosyal ilişkilerden siyasi partilerin kendi ideolojilerini aktarmalarına, hayatın her alanında karşımıza çıkıyor. Bu nedenle iletişim uzmanlığı, her alanda ihtiyaç duyulan ve her sektöre uyum sağlayarak katkı sağlayabilen bir disiplindir” dedi. Bir iletişim uzmanının sosyoloji, psikoloji ve felsefe gibi bilim dallarından da faydalanması gerektiğini belirten Ulukök, “Tecrübelerime dayanarak, bir iletişimcide olmazsa olmaz en önemli yeteneğin empati olduğunu söyleyebilirim” dedi.

 

Ülkemizde özellikle pandemi döneminde yaygın hale gelen dijital iletişim konusuna da değinen Ulukök, “Pandemi, bizi dijital kanalları kullanmaya mecbur bıraktı. Dijitalleşmenin kurumlara en büyük katkısı; basılı materyal israfından kurtulmak, nakliye ve depolama gibi maliyetlerin azalması oldu. Baskı yaptırdığımız kataloglar, menüler, anketler için artık QR kodları kullanıyoruz. Bu bize hem zaman ve pratiklik kazandırdı, hem de tanıtım, baskı maliyetlerimizi düşürdü. En ufak bir değişiklikte mevcut basılı ürünler çöp oluyordu ve yenileri basılıyordu. Şimdi ise sadece QR koddaki bilgileri güncelliyoruz” dedi.

 

Özellikle sosyal medya kanallarının tatilciler açısından oldukça önemli bir yere sahip olduğunu belirten Dr. Nazan Ulukök, “Tatilciler artık konaklayacağı yerlere, sadece otellerin reklamlarına veya web sitelerine bakarak karar vermiyor. Influencerların paylaşımlarını takip ederek, daha önce konaklamış olan misafirlerin yorumlarını okuyarak, otel puanlarını değerlendirerek tercih yapıyorlar. Kısacası misafirlerin artık bilgiye erişebileceği çok daha fazla kanal var. Hedef kitlenize doğru kanalda ve doğru zamanda ulaşmak da oldukça önemli. Sorular, yorumlar, rezervasyon talepleri artık sosyal medya üzerinden geliyor. Misafire anında cevap vermek ve memnuniyetini sağlamak gerekiyor” dedi.

    ÇOK OKUNANLAR
