Uluslararası tavla heyecanı Merit Park Hotel’de başlıyor

Merit Turizm Grubu ile Dünya Tavla Federasyonu (WBF) iş birliğinde, dünyanın en büyük modern tavla organizasyonlarından biri olarak kabul edilen 12. Merit Açık Uluslararası Tavla Şampiyonası bu yıl da Girne’de gerçekleştirilecek.
Uluslararası tavla heyecanı Merit Park Hotel’de başlıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin öncü oteller zinciri Merit Turizm Grubu ile Dünya Tavla Federasyonu (WBF) iş birliğinde, dünyanın en büyük modern tavla organizasyonlarından biri olarak kabul edilen 12. Merit Açık Uluslararası Tavla Şampiyonası bu yıl da Girne’de gerçekleştirilecek. Denize sıfır konumu, seçkin misafirlerine sunduğu üst düzey hizmet anlayışı ve tamamen yenilenen konaklama alanlarıyla dikkat çeken Merit Park Hotel, 4–9 Kasım 2025 tarihleri arasında dünyanın dört bir yanından gelen tavla tutkunlarına ev sahipliği yapacak.

300’den Fazla Oyuncu, 30’dan Fazla Ülke

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da büyük bir katılımcı ilgisi beklenen organizasyon; Fransa, Ürdün, İsviçre, İran, Türkiye, İtalya, İngiltere, Almanya, Avustralya, Danimarka, Japonya, Malta, Ukrayna, Amerika, Mısır ve Rusya gibi ülkelerden gelen 300’ün üzerinde profesyonel ve amatör tavla oyuncusunu ağırlayacak. Etkinlik, Kuzey Kıbrıs’ın turizm potansiyeline katkı sağlamanın yanı sıra ülkeyi modern tavlanın global merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

Uluslararası Organizasyon, Prestijli Ortam

Turnuva, Dünya Tavla Federasyonu Genel Sekreteri Marco Fornasir ve Federasyon Baş Direktörü Arda Fındıkoğlu yönetiminde gerçekleştirilecek. Kayıtlar 3 Kasım 2025 itibarıyla başlayacak ve her seviyeden oyuncuya açık olacak. Dünya genelinden gelen katılımcılar, Merit Park Hotel’in sunduğu lüks konaklama, dinlenme ve eğlence olanaklarıyla unutulmaz bir deneyim yaşayacak.

Kuzey Kıbrıs’ın Global Tavla Merkezi Olma Yolundaki İlerlemesi

Merit Park Hotel’in ev sahipliğinde gerçekleşecek bu büyük organizasyon, yalnızca tavla severleri değil, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs’ın doğal güzelliklerini ve kültürel zenginliklerini keşfetmek isteyen ziyaretçileri de cezbediyor. Uluslararası ölçekte büyük ilgi gören turnuva, Kuzey Kıbrıs’ın global tanıtımına katkı sağlayarak ülkenin spor turizmi alanındaki marka değerini artıracak.

tavla2-001.jpg

