SON DAKİKATrump harita paylaşarak duyurdu: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti!

Ünlü isimlere şafak baskını: 19 ismin kan örneği alınacak

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında birçok ünlü isme operasyon düzenlendi. Ünlülerin kan örnekleri alınacak.
Ünlü isimlere şafak baskını: 19 ismin kan örneği alınacak

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında, aralarında Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinççi, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akgülder ve Ceren Moray Orcan’ın bulunduğu şüpheliler, ifade vermek ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

 

