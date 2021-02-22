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SON DAKİKA23 pozitif vaka, 1 kişi hayatını kaybetti

1 haftada 18 kaza : 1 ölüm 9 yaralı

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15 Şubat    -    21 Şubat 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (18) adet  trafik kazası meydana gelmiştir.
1 haftada 18 kaza : 1 ölüm 9 yaralı

15 Şubat    -    21 Şubat 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (18) adet  
trafik kazası meydana gelmiştir.

Bu kazalardan; (1) ölümle, (7) yaralanmayla ve (10) hasarla sonuçlanmıştır. Ölümle Neticelenen kazada (1) kişi yaşamını yitirirken,  yaralanma ile neticelenen kazalarda (9) kişi yaralanmıştır.                   
         Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (7) , dikkatsiz sürüş yapmak (3), kavşakta durmamak (1) ve diğer etkenler (7)  yer almıştır.                                                                
        Kazalarda toplam hasar miktarı  255.500'dür. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir."                                   
Lefkoşa    :    5                                                        
Gazimağusa    :    10                                                        
Girne    :    0                                                        
Güzelyurt    :    2                                                        
İskele    :    1                                                        
                                                                
15 Şubat    -    21 Şubat 2021  tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik   
kontrollerinde, toplam 1041 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 23 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir;                               
     Tehlikeli Sürüş ( 1 ), Dikkatsiz Sürüş ( 7 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 1 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 2 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 2 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 1 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 5 ) ve 4 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.                                                                
                                                                

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