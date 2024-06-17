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DAÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğrencilerinden Yıl Sonu Konseri

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı öğrencileri, 2023-2024 Akademik Yılı Yıl Sonu Etkinliği kapsamında Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda muhteşem bir konser verdi.
DAÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğrencilerinden Yıl Sonu Konseri

DAÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ YIL SONU ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı 2023-2024 Akademik Yılı Yıl Sonu Etkinliği kapsamında geçtiğimiz günlerde Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yıl sonu konseri gerçekleştirdi. Söz konusu etkinliğe DAÜ Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Karatepe, Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Çetin Aydar, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Özlem Dağman, öğretim üyeleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Konser açılışında konuşan DAÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Çetin Aydar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ilk Müzik Öğretmenliği lisans programına sahip olan program olduklarını belirterek program hakkında detaylı bilgiler verdi. Yabancı öğrenci sayısını artırmanın hedefleri arsında olduğunu aktaran Prof. Aydar, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Devlet Opera Balesi gibi birçok sanat kurumu ile iş birliği içerisinde olduklarını vurguladı. Kurumsal iş birliklerinin önemine değinen Prof. Aydar, iş birlikleri sayesinde öğrencilerin paha biçilemez değerde tecrübelere sahip olduğunun altını çizdi. Eğitimi her yönden daha iyi noktalara taşımak için çaba sarf ettiklerini bildiren Prof. Aydar bölümün hedefleri hakkında bilgiler verdi. Prof. Aydar, bölümdeki tüm öğretim üyelerine yıl boyunca verdikleri değerli emeklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

DAÜ Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Karatepe, müziğin bir ahenk, bir güzellik olduğunu aktararak insana sevgi verdiğini ve ruhunu güzelleştirdiğini vurguladı. Müzik dinlendiği zaman ruhun dinlendiğini aktaran Prof. Dr. Karatepe, bu tarz etkinliklerin düzenlenmesinin son derece önemli olduğunun altını çizdi. Sanatla ilgili olan branşların her zaman üniversitelerin birer prestij simgesi olduğunu aktaran Prof. Dr. Karatepe DAÜ’de de bunun fazlasıyla olduğunun altını çizdi.

Açılış konuşmalarının ardından başlayan konserde öğrenciler 2023-2024 Akademik Yılı boyunca çalıştıkları eserlerden oluşan solo, oda müziği, orkestra ve koro eserlerini başarıyla seslendirdiler.

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