DAÜ Eczacılık Fakültesi beyaz önlük giyme töreni düzenleyecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi, 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü kapsamında 2024-2025 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde fakültede eğitim alacak olan öğrencileri için Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenliyor. DAÜ Eczacılık Fakültesi Yeşil Salon’da, saat 15:00’te gerçekleştirilecek olan tören ile öğrenciler Eczacılık mesleğinin simgesi olan beyaz önlüklerini giyerek profesyonel eğitim hayatlarına ilk adımlarını atmış olacaklar.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmaları ile başlayacak olan törende, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe “Meslek İlkelerine Bağlılık” konulu ilk ders sunumunu gerçekleştirecek. Düzenlenecek olan söz konusu tören ile hem 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü’nün kutlanması, hem öğrencilerin beyaz önlüklerini giymesi, hem de Eczacılık Fakültesi’ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin fakülte ile kaynaşmalarının sağlanması hedefleniyor.