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Siyahi girişimcilerden yapay zekada önyargıya karşı atılım: ChatBlackGPT

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Yapay zeka dünyasında, teknolojiyi daha kapsayıcı hale getirmek ve farklı kültürleri temsil etmek için önemli adımlar atılıyor.
Siyahi girişimcilerden yapay zekada önyargıya karşı atılım: ChatBlackGPT

2008 yılından beri yapay zeka girişimciliği yapan John Pasmore, başlangıçta ChatGPT'yi heyecanla karşıladı.

Ancak zamanla, ChatGPT'nin kültürel nüansları yakalamakta zorlandığını ve bu durumun kendisi gibi kullanıcıları rahatsız ettiğini fark etti.

Birçok siyahi birey, bu algoritmaların genellikle Avrupa merkezli ve Batı yanlısı olduğunu düşünüyor ve kendi kültürel deneyimlerinin yeterince temsil edilmediğine inanıyor.

Örneğin ChatGPT'den önemli sanatçıların isimleri sorulduğunda genellikle Leonardo da Vinci ve Michelangelo gibi Avrupalı ​​isimlerin listelendiğini söylüyor.

Hindistan'dan, Çin'den, Afrika'dan ya da Afrika kökenli Amerikalılardan nadiren söz ediliyor. 

Kapsayıcı yapay zeka girişimleri

Bu duruma çözüm bulmak amacıyla harekete geçen birçok siyahi girişimci, geçtiğimiz yıl içinde, özellikle siyahi topluluklara hitap eden kendi sohbet robotlarını ve ChatGPT versiyonlarını piyasaya sürdü.

John Pasmore, bu girişimcilerden biri olarak Latimer.AI'yi geliştirdi.

Latimer.AI, siyahi ve esmer insanların deneyimlerini yansıtan yanıtlar sağlayan bir dil modeli olarak öne çıkıyor.

Pasmore, yapay zekanın Avrupa merkezli eğitimine ve tarihine olan odaklanmasına dikkat çekerek, bu önyargının kırılmasına yönelik çalışmalara önem veriyor.

Erin Reddick ise ChatBlackGPT'yi tanıttı. ChatBlackGPT, Afro-Amerikan deneyimini ve kültürünü yakalamakta zorlanan genel yapay zeka modellerine alternatif olarak geliştirildi.

Reddick, aracı topluluğun katkılarıyla geliştiriyor ve kullanıcılardan tasarım ve işlevsellik hakkında geri bildirim alıyor.

Ayrıca, tarihsel olarak siyahi kolejler ve üniversitelerle iş birliği yaparak öğrencileri algoritmayı öğrenmeye ve eğitmeye dahil ediyor.

Kültürel önyargıya karşı yenilikçi çözümler

Latimer.AI'yi geliştirirken Pasmore, ABD'nin en eski siyahilere yönelik yayın yapan gazetelerinden biri olan Amsterdam News gibi kaynaklardan yararlandı.

Bu yaklaşım, Latimer.AI ile ChatGPT arasında gözle görülür farklılıklara yol açtı.

Bu önyargı, yapay zekanın eğitim aldığı verilerin sınırlı ve taraflı olmasından kaynaklanıyor.

Erin Reddick'in şu anda beta aşamasında olan ChatBlackGPT'si, 19 Haziran Ulusal Bağımsızlık Günü'nde kullanıma sunulacak.

Bu sohbet robotu, siyah kültürü hakkında özel yanıtlar sağlamak için tasarlandı. Reddick, aracı topluluğun katkılarıyla geliştiriyor ve kullanıcılardan tasarım ve işlevsellik hakkında geri bildirim istiyor.

Bu yenilikçi projeler, yapay zekanın daha kapsayıcı ve kültürel olarak duyarlı hale gelmesi yönünde önemli adımlar atıyor.

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