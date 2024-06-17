Prof. Dr. Mehtap Malkoç, SABDEK Genel Kurul Toplantısı’na Katıldı

DAÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANI VE SABDEK YÜRÜTME KURULU ÜYESİ PROF. DR. MEHTAP MALKOÇ, SABDEK GENEL KURUL TOPLANTISI’NA KATILDI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, “Işık doğudan Yükselir” mottosuyla Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ev sahipliğinde Ağrı’da gerçekleştirilen 17. Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyi'nin (SABDEK) Genel Kurul Toplantısı’na katıldı.

Türkiye’den 70 farklı üniversitenin Dekan ve/veya vekilinin katılım gösterdiği toplantı müzik dinletisi eşliğinde, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysel Çomaklı, SABDEK Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Elbasan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’un açılış konuşmaları ile başladı. SABDEK Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Elbasan açılış konuşmasında; SABDEK kurulduğundan beri gerçekleştirdikleri çalışmalardan söz ederek önümüzdeki dönemlerde hayata geçirilmesi hedeflenen çalışmaları açıkladı, toplantıda alınan karaların da Yükseköğretim Kurulu’na sunulacağını ifade etti

17. SABDEK toplantısında; mezuniyet sonrasında doğrudan meslek icra yetkisi veren sağlık ve sağlıkla ilgili programlarda asgari başarı puanı şartı uygulamasının getirilmesi, sağlık ve sağlıkla ilgili programlarda eğitim ve öğretime başlanması ve sürdürülmesi için asgari koşullar genel ilkelerinin yeniden belirlenmesi, klinik araştırmalar etik kurul başvurusuna ilişkin yaşanan sorunların çözümüne yönelik stratejilerin geliştirilmesi, sağlık bilimleri temel alanı doçentlik başvuru şartları arasında yer alan çok disiplinli sağlık bilimleri alanının yeniden tanımlanması, uluslararası ve yabancı uyruklu öğrenciler ve bölüm kontenjanlarının tespitinde derslik, laboratuvar ve öğretim elemanı kapasitesinin belirlenmesi, mezuniyet sonrası yeterlilik sınav standartları gibi önemli konulara yer verilerek çalıştaylar düzenlendi ve sonuç raporları sunuldu.

SABDEK üyelerini oluşturan dekanların katılımı ile toplantının ikinci gününde gerçekleştirilen Genel Kurul’da, SABDEK Dönem Başkanı Prof. Dr. Bülent Elbasan tarafından, SABDEK tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen önemli çalışmaların kısa bir özeti aktarıldı, genel sorunlar tartışıldı ve öneriler alındı.