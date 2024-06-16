  • BIST 10471.32
  • Altın 2458.977
  • Dolar 32.7488
  • Euro 35.0201
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAKaraciğer yağlanmasına işaret eden bu belirtilere dikkat!

Şenkul’un Kurban Bayramı mesajı…

» »
Murat Şenkul’un Kurban Bayramı mesajı…
Şenkul’un Kurban Bayramı mesajı…

Murat Şenkul’un Kurban Bayramı mesajı…

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, halkın ve Girnelilerin Kurban Bayramı’nı kutlayarak, anlamına uygun bir hoşgörü ve barış ortamı içerisinde geçirilmesini, kırgınlıkların unutulduğu, birbirleriyle daha da kucaklaştıkları bir bayram geçirmelerini diledi.

Şenkul, Bayram mesajında, bayramların, toplum olarak birlik ve beraberliğin daha da pekiştirildiği; sevinçlerin ve mutluluğun paylaşıldığı özel günler olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

“Sevgili Girneliler,

Girne Belediyesi’nin değerli emekçileri, siz sevgili vatandaşlarımızın huzur içerisinde bir bayram geçirmesi adına tüm hazırlıklarını tamamladı. Buna göre bayram süresince belediyemiz ile ilgili alınabilecek hizmetler konusunda Girne Belediyesi Sosyal Medya hesaplarından gerekli duyurular yapılmaktadır. Buradan tüm ihtiyaçlarınızı veya taleplerinizi bizlere iletebilirsiniz.

Buna ek olarak Kurban kesimleri konusunda da dikkate alınması gereken uyarılarımızı ve hizmetlerimizi de Girne Belediyesi Sosyal Medya hesaplarından sizlerle paylaşıyoruz. Özellikle halk sağlığını ve çevreyi koruyucu tedbirler konusunda sizlerin göstereceği hassasiyet bizler için çok önemli! Her konuda olduğu gibi bu konuda da iş birliği içerisinde olmamız, yine Girne’mizin faydasına olacaktır!

Ülkemiz haziran ayına dair tüm sıcaklık rekorlarının kırıldığı günlerden geçiyor. Bu noktadan hareketle hayat anlamı da taşıyan suyu lütfen idareli kullanalım. Olası yangın risklerine karşı ormanlık alanlarda ateşli piknik yapmayalım. Yurdumuza sahip çıkalım, çıkmayanları uyaralım.

Paylaşımın en değerli hale büründüğü ve evlerin daha da genişlediği Kurban Bayramı’nızın kutlu olmasını diler, tüm emekçilerimiz ve siz değerli halkımızın mutlu ve sağlıklı bir bayram geçirmesini dilerim.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne'de market kasiyeri tarafından hırsızlık!02 Haziran 2024 Pazar 10:34
  • Trafik kontrolündeki Polisi darp etti parmağını kırdı!02 Haziran 2024 Pazar 10:32
  • Girne'de hırsızlık! Aracın içerisinde cüzdanı çaldı!26 Mayıs 2024 Pazar 10:59
  • Girne'de gıda denetimleri gerçekleştirildi17 Mayıs 2024 Cuma 11:50
  • Girne-Lefkoşa Anayolu'nda Trafik Kazası: Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı14 Mayıs 2024 Salı 12:09
  • ‘Girne Karaoğlanoğlu I. Etap Batı Kanalizasyon Projesi İhalesi’ sonuçlandı14 Mayıs 2024 Salı 10:43
  • Girne'de İkametgah Hırsızlığı: 42.000 Stg Nakit Para Çalındı, Zanlı Yakalandı13 Mayıs 2024 Pazartesi 15:31
  • İmzalar atıldı… Şenkul: Daha yeni başladık…13 Mayıs 2024 Pazartesi 10:45
  • Alsancak'ta ev yangını12 Mayıs 2024 Pazar 09:39
  • TCG Nusret Müze Gemisi Girne'de ziyarete açıldı11 Mayıs 2024 Cumartesi 12:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti