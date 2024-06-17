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Girne'de trafik kazası

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Girne'de trafik kazası
Girne'de trafik kazası

16.06.2024 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde, Adnan UÇAK (E-26) 226 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki FC 006 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve önündeki araçların durması sonucu durmak zorunda kalan İsmet TAN (E-19) yönetimindeki RU 254 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır.

Çarpmanın etkisiyle ileriye savrulan RU 254 plakalı araç, o esnada önünde durmakta olan Ange D. Bonaventures BOUKOULOU (E-25) yönetimindeki NH 731 plakalı salon aracın arka kısmına da çarpmıştır. Yine Çarpmanın etkisiyle ileriye savrulan NH 731 plakalı araç ise, o esnada önünde durmakta olan Salih KULAKSIZ ( E-50) yönetimindeki YJ 179 plakalı salon aracın arka kısmına da çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan RU 254 plakalı araç sürücüsü İsmet TAN, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edilmiştir. FC
006 plakalı araç sürücüsü Adnan UÇAK tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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