Güney Kıbrıs'ta bir kişi daha sıcak çarpmasından hayatını kaybetti!

Alithia, Ada’yı etkileyen aşırı sıcak hava nedeniyle bu kez hayatını kaybeden kişinin 84 yaşında bir kadın olduğunu yazdı. 14 Haziran’da sıcak çarpması teşhisiyle hastaneye kaldırılan kadının dün vefat ettiğini yazdı.

Habere göre aynı teşhisle 2’si erkek olmak üzere 3 kişi hastanede tedavi görüyor.

Aynı gazete son dönemde 3 kişinin elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiğini de yazdı.