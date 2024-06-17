  • BIST 10471.32
  • Altın 2446.35
  • Dolar 32.8093
  • Euro 35.1341
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAKaraciğer yağlanmasına işaret eden bu belirtilere dikkat!

Girne'de Akdeniz Spor Birliği de Basketbol Büyük Erkekler Ligine girecek

» »
Girne'de Akdeniz Spor Birliği de Basketbol Büyük Erkekler Ligine girecek
Girne'de Akdeniz Spor Birliği de Basketbol Büyük Erkekler Ligine girecek

Mağusa'da  ADA Spor Kulübün'nün Basketbol Büyük Erkekler Ligine gireceğini açıklaması sonrasında Girne'de 20 yıldır faaliyet gösteren Akdeniz Spor Birliği'nin de Lige girmek için çalıştığı belirtildi.

Akdeniz Spor Birliği yeni  sezonda girmek istediği Erkekler Ligi için de çalışma başlattı.
Başkan Serhat Deniz, yönetim kurulu ve Basketbol Şube Sorumlusu Ercan Başaran toplantı yaptı. Kulüp için sponsor konusunun bayram sonrasında netleşmesinin ardından hem Erkekler Ligine girecek takım hem de antrenör konusu netleşecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ başladı, Gençler Birliği bitirdi: 67-5913 Haziran 2024 Perşembe 11:03
  • İhraç sonrası... KOP BANK'ın Basketbol oyuncularının tümü serbest kaldı!12 Haziran 2024 Çarşamba 20:11
  • Basketbol Kadınlarda Play-Off zamanı12 Haziran 2024 Çarşamba 10:36
  • Koopspor'da Yalkut, Güven ve Kuyan, disiplin kuruluna sevk edildi11 Haziran 2024 Salı 16:16
  • Basketbol Liglerinde Son Maçlar Başlıyor10 Haziran 2024 Pazartesi 13:26
  • Ligden çekilen KOOP SPOR Basketbol Liglerinden ihraç edildi!10 Haziran 2024 Pazartesi 11:31
  • Basketbol'a sponsor yağıyor.. Bir sponsor da hakemlere!09 Haziran 2024 Pazar 12:29
  • Çetinkaya'dan üçüncülük adımı; 72-6108 Haziran 2024 Cumartesi 08:47
  • Basketbol U 14’te Soyer Aksu Galip: 62-4407 Haziran 2024 Cuma 20:01
  • KOOP'un çekilmesinden sonra 3 kulüp daha Büyük erkekler ligine girme hazırlığında...07 Haziran 2024 Cuma 19:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti