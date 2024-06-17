Gazimağusa'da 22 yaşında kadın kayıp şahıs

17.06.2024 tarihinde Polise verilen bilgide; Gazimağusa’da sakin Fariha QURAİSHİ (K-22)’den 15.06.2024 tarihinden beridir haber alınamadığı ve kendisine ulaşılamadığı bildirmiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
17.06.2024 tarihinde Polise verilen bilgide; Gazimağusa’da sakin Fariha QURAİSHİ (K-22)’den 15.06.2024 tarihinden beridir haber alınamadığı ve kendisine ulaşılamadığı bildirmiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
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