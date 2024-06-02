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1 Haziran Çocuk Günü Gönyeli ve Yenikent’te muhteşem etkinliklerle kutlandı.

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Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin, her yıl 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’ne özel düzenlediği Çocuk Şenliği bu yıl yine dopdolu geçiyor.
1 Haziran Çocuk Günü Gönyeli ve Yenikent’te muhteşem etkinliklerle kutlandı.

YENİKENT’TE KOLPA RÜZGÂRI ESTİ

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin, her yıl 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’ne özel düzenlediği Çocuk Şenliği bu yıl yine dopdolu geçiyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kortej yürüyüşü ve gösterilerle başlayan şenlik dün(1 Haziran, Cumartesi) gün boyu ve akşam Yenikent’teki etkinlik ve gösterilerle muhteşem bir seviyeye ulaştı.

Gün boyu birçok etkinliğin yer aldığı etkinlikte gecenin finalini Türkiye’nin sevilen gruplarından Kolpa yaptı. Binlerce çocuk genç ve yetişkini ağırlayan etkinlikte, Yenikent Belediye Bulvarı’nda Kolpa söyledi vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

Amcaoğlu: Bu güzel etkinlik çocuklara armağan olsun

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada alanı dolduran binlerce kişiye teşekkür etti. Amcaoğlu, muhteşem bir görüntü oluşturduğunuz için siz çocuklar, gençler ve yetişkinlere teşekkür ediyorum” dedi.

Amcaoğlu, konuşmasında Dünya Çocuklar Günü nedeniyle düzenledikleri etkinliğin tüm ülke çocuklarına armağan olması dileğinde bulunurken emeği geçen herkese de teşekkür etti.

Amcaoğlu, sponsorlar, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na, SÜTEK’e, Radyo Juke’a ve Çağkan Yapı’ya teşekkürlerini iletti.

Gün boyu etkinlikler vardı

Gönyeli Alayköy Belediyesi’nin düzenlediği Çocuk Şenliği’nde cumartesi günü adeta dopdolu geçti. Gün boyu bir çok etkinlik çocukların gününün güzel geçmesi için organize edildi. Kurulan stantlarda bir çok vatandaş hem yiyecek içecek tüketti hem de etkinliklerle eğlendi.

Klasik Otomobil Sergisi, çocuk oyun alanları, Satranç Turnuvası, Bisiklet Parkuru, DJ performansları ile muhteşem dans ve jimnastik gösterileri gibi etkinliklerle gün boyu alan doldu taştı.

Kolpa konserinden önce Retro Çalgıcıları alanda bulunan vatandaşlara ve çocuklara muhteşem bir konser sundu.

Gökyüzü uçurtmalarla doldu

Etkinlikler çerçevesinde her yıl yapılan uçurtma coşkusu da Belediye Bulvarı’nda yapıldı. Saat 16.00’dan itibaren uçurtmalarını alan çocuklar gökyüzünü uçurtmalarla doldurdu.

Finali Kolpa yaptı

Muhteşem günde finali Türkiye’nin sevilen gruplarından Kolpa yaptı. Binlerce kişi saat 20.30’dan itibaren Belediye Bulvarı’nda şarkılara eşlik etti, gönüllerince eğlendi.

Damla Sokak Park açılışı da yapıldı

Öte yandan Cuma günü yine Dünya Çocuk Günü etkinlikleri çerçevesinde Yenikent Damla Sokak’ta yapımı tamamlanan 3 bin metre karelik alan içerisinde basketbol ve voleybol sahaları bulunan bir parkın da açılışı yapıldı.

Bugün Alayköy’de etkinlikler var

Gönyeli Alayköy Belediyesi Dünya Çocuk Günü etkinlikleri çerçevesinde bugün ise Alayköy’de çocuk Şenliği devam edecek. Alayköy’de etkinliklerde de yine uçurtmalar dağıtılacak, çocuklar için bir çok etkinlik yer alacak. Alayköy’de finali ise Retro Çalgıcıları yapacak. Alayköy’deki etkinliklerin ardından ise Gönyeli Alayköy Belediyesi Dünya Çocuk Günü etkinlikleri son bulacak.

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