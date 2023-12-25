135 yıllık National Geographic, son kez raflarda

İlk sayısını 1888 yılında yayınlayan dergi, dijital yayıncılığa ağırlık vermeyi tercih eden geleneksel medya kuruluşları arasında katıldı. Aralık sayısıyla son kez raflarda yer alan dergi bundan sonra sadece abonelere özel basılacak ve adreslerine gönderilecek.

Basım ve dağıtım masraflarını azaltmayı hedefleyen dergi, nisan ayında da tasarruf amacıyla yazı işlerinde çalışan 19 editörün tamamının işten çıkarıldığını duyurmuştu.

Bir dergi sözcüsü CNN’e yaptığı açıklamada, yeniden yapılanmanın dergi ve hikaye kalitesini düşürmeyeceğini belirtti.

İşten çıkarılanlar arasında bulunan bir eski çalışan ise tam zamanlı personelin yerini; kurum içi editörler tarafından yazılacak belirli dijital içerikler dışında, serbest yazarlardan oluşan bir listenin alacağını söyledi.

Eski çalışana göre National Geographic’te şu anda sadece iki metin editörü, hem basılı hem de dijital içerikle ilgilenen çok platformlu editörler olarak adlandırılan bir grup ve sadece dijital editörlerden oluşan bir ekip çalışıyor.