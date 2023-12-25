  • BIST 7264.87
  • Altın 1925.942
  • Dolar 29.1576
  • Euro 32.0216
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAHerzog'un mesajının ardından Haniye, Mısır'a gitti: İsrail ile Hamas arasında yeni "geçici ateşkes" sinyali

135 yıllık National Geographic, son kez raflarda

» »
135 yıllık doğa, bilim ve fotoğraf dergisi National Geographic, basılı yayın hayatına Aralık 2023 tarihli sayısıyla son veriyor.
135 yıllık National Geographic, son kez raflarda

İlk sayısını 1888 yılında yayınlayan dergi, dijital yayıncılığa ağırlık vermeyi tercih eden geleneksel medya kuruluşları arasında katıldı. Aralık sayısıyla son kez raflarda yer alan dergi bundan sonra sadece abonelere özel basılacak ve adreslerine gönderilecek.

Basım ve dağıtım masraflarını azaltmayı hedefleyen dergi, nisan ayında da tasarruf amacıyla yazı işlerinde çalışan 19 editörün tamamının işten çıkarıldığını duyurmuştu.

Bir dergi sözcüsü CNN’e yaptığı açıklamada, yeniden yapılanmanın dergi ve hikaye kalitesini düşürmeyeceğini belirtti.

İşten çıkarılanlar arasında bulunan bir eski çalışan ise tam zamanlı personelin yerini; kurum içi editörler tarafından yazılacak belirli dijital içerikler dışında, serbest yazarlardan oluşan bir listenin alacağını söyledi.

Eski çalışana göre National Geographic’te şu anda sadece iki metin editörü, hem basılı hem de dijital içerikle ilgilenen çok platformlu editörler olarak adlandırılan bir grup ve sadece dijital editörlerden oluşan bir ekip çalışıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gezegenin en zengin ikilisi: Çocuk yapın18 Aralık 2023 Pazartesi 22:16
  • İklim aktivistleri Venedik’teki ‘Büyük Kanal’ı yeşile boyadı14 Aralık 2023 Perşembe 21:38
  • En ‘lezzetli’ soygun: Avustralyalı kadın 10 bin donutla dolu kamyoneti çaldı14 Aralık 2023 Perşembe 20:11
  • Hamas lideri Haniye: Savaştan sonra Hamas’sız bir Gazze olacağını söyleyenler hayal kuruyor14 Aralık 2023 Perşembe 09:05
  • T-Rex’in son yemeği: İki yavru dinozor12 Aralık 2023 Salı 21:46
  • İnsan ömrünü uzatma yolunda bir adım daha12 Aralık 2023 Salı 20:47
  • KEMA: Geçen yıldan daha yoğun bir çam kese böceği zararlısıyla karşı karşıyayız12 Aralık 2023 Salı 17:19
  • Penguenler gün içinde binlerce ‘şekerleme’ yapıyormuş12 Aralık 2023 Salı 09:37
  • Çocuk mu bağımlı, anne mi? Bağımlı anne sendromu11 Aralık 2023 Pazartesi 19:38
  • Kozmetik devi Huda Kattan: Güzellik sektörü cinsiyetçi07 Aralık 2023 Perşembe 19:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti