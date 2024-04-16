Evren düşündüğümüzden farklı görünüyor olabilir

Gezegenlerin, yıldızların veya galaksilerin bulunduğu düzlemin çok ötesinde evrenin bütününe bakacak olursanız hiçbir dikkate değer özelliği olmayan büyük bir genişlik görürsünüz. En azından geleneksel görüş budur.



"Her şeyin her yerde aynı görünmesi" ilkesi, büyük patlamayı ve evrenin 13,7 milyar yıl içinde nasıl geliştiğini açıklamayı amaçlayan standart kozmoloji modelinin temel direğidir."YA TEMEL VARSAYIM YANLIŞSA?"



Ancak bu hafta dünyanın önde gelen kozmologlarından bazıları Londra Kraliyet Cemiyeti'nde şu soruyu sormak için toplanacak: Ya bu temel varsayım yanlışsa?



Oxford Üniversitesi'nden kozmolog ve toplantının organizatörlerinden Profesör Subir Sarkar'a göre bir dizi astronomik gözlem geleneksel görüşe meydan okuyor.



Sarkar, "Kozmolojide ilk kez 1922'de formüle edilen bir modeli kullanıyoruz. Elimizde harika veriler var ancak teorik temelin son kullanma tarihi geçmiş durumda. Giderek daha fazla insan bu fikre karşı çıkıyor ve bunlar saygın gökbilimciler” diye konuştu.EVRENE DAİR BİLİNENİN ÖTESİNE GEÇMEK



Konferans, son anormal bulguların arkasındaki bilim insanlarından bazılarını bir araya getiriyor.



Bunlar arasında evrenin bazı bölgelerde diğerlerinden daha hızlı genişlediğini öne süren gözlemler, gece gökyüzündeki devasa yapılara dair ipuçları ve kozmik akışlara (geleneksel teorilerle kolayca uyum sağlanamayacak ölçekte devasa göksel madde nehirleri) dair kanıtlar yer alıyor.



ABD Deniz Gözlemevi'nden ve Sarkar'la birlikte çalışan Doktor Nathan Secrest, evrenin "dengesiz olduğu" olasılığını artıran bulgular sunuyor.

"GELENEKSEL GÖRÜŞE DİN MUAMELESİ YAPILIYOR"



Ekip, 1 milyondan fazla kuasardan oluşan bir kataloğu analiz ettikten sonra, gökyüzünün bir yarım küresinin diğerine göre yaklaşık yüzde 0,5 daha fazla kaynağa ev sahipliği yaptığını buldu.



Bu çok büyük bir tutarsızlık gibi görünmeyebilir ancak Sarkar'a göre eğer doğrulanırsa, evrenin baskın bileşeni olduğu varsayılan "karanlık enerjinin" temelini zayıflatacak.



Sarkar, "Bu, evrenin üçte ikisinin yok olduğu anlamına gelir" diye konuştu.



Bilim insanlarına göre standart kozmoloji modeline olan inanç o kadar derinlere kök salmış durumda ki bilim camiası ona "din" muamelesi yapıyor.