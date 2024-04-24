‘Erkek’ su aygırının dişi olduğu yedi yıl sonra anlaşıldı

Japonya’da bir hayvanat bahçesinde erkek zannedilen Gen-chan isimli su aygırının dişi olduğu yedi yıl sonra ortaya çıktı.

BBC’nin aktardığına göre su aygırı beş yaşındayken Meksika’daki Africam Safari hayvan parkından ‘erkek’ belgesiyle Japonya’da Osaka Tennoji Hayvanat Bahçesi’ne geldi.

Açıklamaya göre su aygırının geldiği dönemde yavru olduğu için belgeleri sorgulanmamış. Fakat hayvan bakıcıları Gen-chan büyüdükçe ve erkek üreme organlarını tespit edemedikçe şüphelenmişler.

Hayvanat bahçesinin müdür yardımcısı Kiyoshi Yasufuku şöyle konuştu: “Cinsiyet teyit etmenin öneminin farkındayız ve bu tür hataların bir daha yaşanmamasını sağlamak istiyoruz.”

Hayvanat bahçesi, 12 yaşındaki Gen-chan’in aynı isimle yaşamaya devam edeceğini belirtti.