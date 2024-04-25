21. Orkide Yürüyüşü 28 Nisan Pazar günü Dilekkaya Ormanı’nda gerçekleşiyor

TELSİM ana sponsorluğu ve Dima Discount, Girne Con Kahve ve Play FM sponsurlukları ile gerçekleşecek yürüyüş bu yıl da Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi sınırları içerisindeki Dilekkaya Orman’nda yapılacak.

KAV’dan yapılan açıklamada “bu pazar günü gerçeklekleşecek yürüyüşün biletlerinin tükenmek üzere olduğu” hatırlatılarak yürüyüşe katkı koymak isteyenlerin biletlerini; Deniz Plazalardan, Ortaköy Telsim Shop’tan, www.gisekibris.com sitesinden online ya da yürüyüş günü parkur başında kurulacak Kanser Araştırma Vakfı standından 200 TL bağış karşılığı temin edebilecekleri belirtildi.

İkinci kez Dilekkaya Ormanı’nda gerçekleşecek 21. Orkide Yürüyüşü, sabah saat 09:30 Köy Muhtarlığı önünde başlayacak. Başlangıç ve bitiş noktaları aynı olacağından yürüyüş alanına ulaşım, katılımcıların kendi araçlarıyla gerçekleşecek.

“Yine sürprizlerle dolu bir gün bizi bekliyor” diyen KAV gönüllüleri, “önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yürüyüşün sonunda zengin hediye çekilişlerimiz olacak. Bu yıl çekilişlerimiz önceki yıllardan farklı olarak; biletlerin üzerindeki hediye kuponlarının bir kutuda toplanarak çekilmesiyle gerçekleşecek ve alanda bulunan herkes hediyesini anında alabilecek. Ayrıca geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Folklor Grubu ile Dilekkaya Muhittin Tüzel Cimnastik Derneği yürüyüş bitiminde gösteri yapacak. Kurulacak stantlardan dileyenler alış veriş de yapabilecek” dedi.

Vakıf gönüllüleri; “KAV ve CENGO-V Vakıfları olarak herkesi 28 Nisan Pazar günü Dilekkaya Ormanı’nda yapılacak 21. Orkide Yürüyüşü’müze bekliyoruz” çağrısında bulundular.