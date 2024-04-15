Baharın Gelişi Uçurtma Şenliğiyle Kutlanacak!

Kıbrıs Türk Kızılay, Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) ve Akademi Sanat Derneği (ASDER) işbirliği ile çocuklara yönelik uçurtma şenliği düzenleniyor.

20 Nisan Cumartesi günü Lefkoşa Göçmenköy Sahası'nda gerçekleştirilecek şenlikte çocuklara ücretsiz olarak uçurtma dağıtılacak.

Çeşitli ikram ve eğlenceli süprizlerin de yer alacağı etkinlikte, çocuklar uçurtmalarını gökyüzüyle buluşturarak baharın gelişini kutlayacak ve keyifli bir gün geçirme imkanı bulacak.

Uçurtma şenliğine tüm çocuklar ve gençler davetlidir. Etkinliğe katılım ücretsizdir!

Uçurtma Şenliği Hakkında:

Tarih: 20 Nisan Cumartesi

Saat: 10.00-14.00

Yer: Lefkoşa Göçmenköy Sahası (Atatürk Stadyumu arkası)

Katılım: Ücretsiz