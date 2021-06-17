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18 eserden oluşan baskı resim sergisi, Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu Sergi Salonunda ziyarete açıldı

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Sanatçı ve akademisyen Yrd. Doç. Dr. Mine Okur’un Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı 18 eserden oluşan Baskı Resim Sergisi, Dr.Suat Günsel Girne İlkokulu'nda açıldı.
18 eserden oluşan baskı resim sergisi, Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu Sergi Salonunda ziyarete açıldı

Sanatçı ve akademisyen Yrd. Doç. Dr. Mine Okur’un Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı 18 eserden oluşan Baskı Resim Sergisi, Dr.Suat Günsel Girne İlkokulu'nda açıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner’in de katıldığı görkemli bir törenle 26 Nisan'da açılışı yapılan Dr. Suat Günsel Girne Koleji, fiziki özellikleri ve yetkin akademik kadrosuyla bölge çocukları için dünya standartlarında bir eğitimin kapılarını açmanın yanı sıra Girne’de kültür sanat ortamını güçlendirecek etkinliklere de ev sahipliği yapmayı hedefliyor. Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu Sergi Salonunda açılan 18 eserden oluşan Baskı Resim Sergisi bu etkinliklerin ilki olması açısından özel bir yere sahip.

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Modern minyatürler

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mine Okur, sergilenen eserlerinde, çevresindeki varlıkları minyatür sanatının stilizasyon ve kurgu mantığından etkilenerek yorumluyor. Yrd. Doç. Dr. Okur, biçimlendirdiği imgeleri, aldığı grafik tasarım eğitiminin etkisi ile kendi iç dünyasına ait anlayışla betimliyor. Sanatçı Mine Okur, mitolojik öykülerden hareketle yaptığı çalışmaların da yer aldığı sergideki eserlerini yapma sürecini şu sözlerle anlatıyor: “Eserlerin ilk aşamasını imgesel olarak yaptığım el çizimleri oluşturuyor. Siyah beyaz yarattığım dünyayı, bilgisayar ortamına taşıyorum ve orada renklendiriyorum. Sonrasında sayısal ortamda tamamladığım çalışmalarımı üniversitemin bana sunduğu olanaklarla serigrafi tekniği ile sonuçlandırıyorum.” Çalışmalarında çocuksu anlayışın farklılığını korumaya çalıştığını da söyleyen Yrd. Doç. Dr. Okur, “Çocukların hayal gücü her zaman beni çok etkilemiştir. Dolayısı ile baskı resim sergimin Dr. Suat Günsel İlkokuluda açılmış olması benim için ayrıca bir onur kaynağı oldu” dedi.

Mine Okur kimdir?

24 Ekim 1970 yılında Ankara'da doğdu. İlk, ortaokul ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik bölümünü tamamladı. Sebit ve Mobilsoft kurumlarında bilgi teknolojileri ve çoklu ortam alanlarında grafik tasarımcı olarak çalıştı. 2007’de Yakın Doğu Üniversitesi, İnovasyon Merkezinde tasarım koordinatörü olarak görev yaptı. 2013’e kadar Yakın Doğu Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü’nde tam zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2017’de “Kıbrıs Temalı Video Oyun Tasarımı” konulu tez çalışmasıyla doktora derecesini aldı. Halen Yakın Doğu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor.

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