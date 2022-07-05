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2 Farklı Bölgede Yangın

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
2 Farklı Bölgede Yangın

1. 04.07.2022 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Gönyeli’de, Atınç Sokak üzerinde bulunan Turgut SOYER’e ait ikametgahın ambarında meydana gelen yangın sonucu, ambar içerisinde bulunan ilaçlama, çim, ot ve çit budama makineleri, jeneratör, bisiklet, su motoru, klima, elektrik panosu, güvenlik kamerası, tavan döşemesi, 9 adet spot lamba ve alüminyum pencereler ile kapı yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.


2. 04.07.2022 tarihinde, saat 10:45 sıralarında, Güzelyurt’ta, Salih Cevdet Sokak üzerinde meydana gelen yangın sonucu, zeytin, incir, çit ve nar ağaçları, tahtadan mamül kümes ve 400 metrekare ebatındaki kuru otlar yanmıştır.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

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