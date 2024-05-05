  • BIST 10276.88
  • Altın 2390.367
  • Dolar 32.335
  • Euro 34.7427
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKANew York'taki Gazze eylemlerinde 300 protestocu gözaltına alındı

Tatar, Gambiya Cumhurbaşkanı ile görüştü

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow’la ikili bir görüşme gerçekleştirdi.
Tatar, Gambiya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Tatar, Gambiya Cumhurbaşkanına şahsına ve heyetine göstermiş oldukları yakın ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, KKTC ile Gambiya arasındaki ilişkileri ileriye götürecek adımlar atmaya hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, muhatabını Kıbrıs konusuyla ilgili son gelişmelere ilişkin bilgilendiren Cumhurbaşkanı Tatar, İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığını da üstlenen Barrow’dan Kıbrıs Türkü’nün haklı davasının duyurulması konusunda destek istedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, haksız ve hukuksuz şekilde, Rum liderliğinin baskıcı ve maksimalist tutumu neticesinde 60 yıldır izolasyona maruz bırakılan Kıbrıs Türk halkına yönelik devam eden insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesi mücadelesinde dayanışma talebinde bulundu.

Gambiya Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Tatar’ı ülkelerinde görmekten büyük mutluluk duyduklarını, İİT çerçevesinde ve ikili anlamda ilişkilerin geliştirilmesini kendilerinin de arzu ettiklerini belirtti. Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadeleden haberdar olduklarını ifade eden Barrow, Gambiya olarak bu hususta neler yapılabileceğine dair birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar’a heyetler arası gerçekleşen görüşmede Özel Temsilci Güneş Onar ve Dışişleri Bakanlığı Birinci Sekreteri Hakan Aksoy eşlik etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ARUCAD Kariyer Günleri Mimar Desen Çizenel’in Katılımıyla Tamamlandı05 Mayıs 2024 Pazar 11:46
  • Tatar, Gambiya Cumhurbaşkanı ile görüştü05 Mayıs 2024 Pazar 11:43
  • Bu yolu kullanacak sürücüler dikkat!04 Mayıs 2024 Cumartesi 11:47
  • Töre: Güzelyurt’a bir bayrak çektik, bu bayrak artık inmez04 Mayıs 2024 Cumartesi 11:46
  • 24. Büyükkonuk Eko Günü yarın yapılıyor04 Mayıs 2024 Cumartesi 11:45
  • 12. Mormenekṣe Enginar Festivali başladı04 Mayıs 2024 Cumartesi 11:44
  • Hız, alkol, telefon, kemer... Trafikte yine işlenmedik suç kalmadı04 Mayıs 2024 Cumartesi 11:44
  • Yer Aydınköy... Narenciye ağaçları küle döndü04 Mayıs 2024 Cumartesi 11:43
  • Gönyeli'de operasyon... Çok sayıda uyuşturucudan tutuklu04 Mayıs 2024 Cumartesi 11:43
  • Bir gecede 3 kaçak...04 Mayıs 2024 Cumartesi 11:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti