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2015 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CTP adayı olan Siber bu kez bağımsız aday mı?

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2015 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CTP adayı olan Siber bu kez bağımsız aday mı?
2015 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CTP adayı olan Siber bu kez bağımsız aday mı?

2015 Cumhurbşkanlığı seçimlerinde CTP adayı olan Dr. Sibel Siber bu kez bağımsız aday mı?

Dr. Sibel Siber'in kararı verdiği ve önümüzdeki  günlerde açıklayacağı öğrenildi.

 

Sibel Siber kimdir?

Sibel Siber (d. 13 Aralık 1960, Lefkoşa), KKTC'nin ilk kadın  başbakanı olarak göev yapan Siber, Meclis Başkanlığı görevini de yürüttü.

1960 yılında Lefkoşa'da doğdu. 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne başladı ve bu okuldan 1983 yılında mezun oldu.

İhtisasını Şişli Eftal Hastanesi'nde İç Hastalıkları alanında yaptı. Eğitimini tamamladıktan sonra KKTC'ye döndü. Aynı yıl özel muayene açarak meslek hayatına başladı.

1989 yılında burslu olarak ABD’de Virginia Üniversitesi'nde Diyabet ve Endokrinoloji eğitimi gördü. 2000 yılında Fullbright burslusu olarak ABD'de Chicago Rush Üniversitesi'nde Romatizmal Hastalıklar eğitimi aldı.

19 Nisan 2009 erken genel seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden Lefkoşa milletvekili seçildi. O tarihten bu yana milletvekilliği yaptı. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi. Haziran-Ağustos 2013 tarihleri arasında başbakanlık yapmış ve 13 Haziran 2013 tarihinde Cumhurbaşkanı Eroğlu tarafından kabine listesi kabul edilerek görevine başlamıştır. 28 Temmuz 2013 tarihinde yapılan seçimlerden sonra teamül gereği istifasını sundu. 31 Ağustos 2013 tarihinde kurulan CTP-DP koalisyon hükümetinin başbakanı Özkan Yorgancıoğlu'na görevi devretmiştir.

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