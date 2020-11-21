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210 promil alkolle kaza yapmıştı. Mahkemeye çıkarıldı!

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zanlı Samuel Tapuwa Mukombıwa'nın ehliyetsiz, alkollü ve sigortasız araç kullandığının anlaşılması üzerine tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.
210 promil alkolle kaza yapmıştı. Mahkemeye çıkarıldı!

Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazası sonrası Trafik Polislerinin yaptığı tespitte zanlı Samuel Tapuwa Mukombıwa'nın ehliyetsiz, alkollü ve sigortasız araç kullandığının anlaşılması üzerine tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Detay Özel- Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru vahit bakkal olayla ilgili bulguları aktardı. Bakkal 20.11.2020 tarihinde 22:20 raddelerinde Lefkoşa'da Dr.Fazıl Küçük Buvarı üzerinde meydana gelen ve ZMU147 plakalı salon aracı doğu istikametine doğru 210 migr alkollü içki tesiri altında kullanan Gönyeli'de sakin zanlı Samuel Tapuwa MUKOMBIWA'nın yol üzerinde bulunan Özmerhan Trading'e ait Opel Bayi önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete seyreden Hamitköy'de sakin Sokipriye Abiye AMACHREE yönetimindeki ZRZ046 plakalı aracın sağ arka kısmına aracının sol ön kısmı ile çarptığını söyledi. Polis kaza sonucu yaralanma olmadığını ancak zanlı Samuel Tapuwa MUKOMBIWA'nın yapılan kontrolde ehliyetsiz, 210 promil alkollü ve sigortasız araç kullandığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmanın henüz yeni başladığını alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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