27 yaşındaki işçi, iş kazasında hayatını kaybetti

Pasaköy’de, Ağıllar bölgesinde bugün meydana gelen iş kazasında 27 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 13:30 sıralarında, Pasaköy’de, Ağıllar bölgesinde bulunan M.Ş.(E-50)’ye ait ağılda çalışmakta olan Ali Mohsın(E-27), traktörün arkasında monteli bulunan ve rulo balya taşımak maksadıyla kullanılan kovayı kaldırmak için kovanın kolunu kendisine doğru çektikten sonra kovanın yukarıya doğru kalkması sonucu, Ali Mohsın traktörün arka çamurluklarını birbirine bağlayan profil demir arasına sıkışarak yaşamını yitirdi.
Yürütülen soruşturma kapsamında, olayda ihmali görülen M.Ş. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.