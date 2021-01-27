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3 haftalık kapanmadan sonra güney Kıbrıs 1 Şubat'ta tedbirleri gevşetiyor

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Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannou, 1 Şubat’ta başlayacak olan kısıtlamaların yumuşatılması stratejini açıkladı.
3 haftalık kapanmadan sonra güney Kıbrıs 1 Şubat'ta tedbirleri gevşetiyor

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannou, 1 Şubat’ta başlayacak olan kısıtlamaların yumuşatılması stratejini açıkladı.

Sağlık Bakanı tedbirlerin 1 Şubat Pazartesi gününden itibaren aşağıda belirtildiği şekilde tedricen yumuşatılacağını açıkladı.

İşte madde madde açıklama;

1. Berber, kuaför, güzellik salonları yeniden çalışamaya başlayacak.

2. Özel işletmelerde personelin doğal katılım oranı %25’ten %50’ye çıkacak, azami ve ya asgari kişi sayısı olmayacak.

3. Evlerde toplantılar yasak olacak, sadece 1 ve 2. sınıf akrabalara ziyaretler iki kişi ile kısıtlı kalacak.

8 Şubat pazartesinden itibaren aşağıdaki tedbirlerin yumuşatılmasına gidilecek:

1. Devlet ve özel ilkokullar yeniden çalışmaya başlayacak.

2. AVM ve ticaret merkezleri de dâhil perakende ticaret işletmeleri açılacak.

3. Şans oyunları işletmeleri, masa sandalye kullanımı olmadan sadece kupon doldurma işlemleri için açık olacak.

4. Müze ve diğer arkeolojik alanlar yeniden çalışmaya başlayacak.

5. Dini mekânlarda dini törenler sadece 50 kişinin katılımıyla ve sağlık protokollerine tam uyularak yapılabilecek.

6. Ev ziyaretleri için sadece dört kişiye izin verilecek.

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