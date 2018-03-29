4'lü koalisyon yerel seçim ittifakına doğru

HP Genel Başkanı Kudret Özersay yerel yönetim seçimleri ile ilgili Pazartesi günü başkanlar düzeyinde toplantı yapıldığını, Salı günü ise mecliste 4 partiye mensup tüm milletvekillerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirdiğini de açıkladı.
Özersay, yerel yönetim seçimleri ile ilgili isimler üzerinde de konuşulduğunu da belirtti.
Başbakan Yardımcısı ve HP Genel Başkanı Kudret Özersay açıklamasında özetle;
Üç değişik modelde ittifak olabileceğinden de bahsetti.
- Bazı bölgelerde bağımsız adaylar desteklenecek
- Bazı bölgelerde 4’lü koalisyonu oluşturan partilerden birinin göstereceği aday desteklenecek
- Bazı bölgelerde partiler kendi adaylarını çıkaracak
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