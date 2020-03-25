54 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı!

Bakanlar Kurulu tarafından kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, dün itibariyle polis tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu Lefkoşa 3, Mağusa 10,Girne 28 ,Guzelyurt 4 Iskele 9 olmak üzere , toplam 54 kişinin mazeretsiz olarak sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bahse konu şahıslar tutuklanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.
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