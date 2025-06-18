  • BIST 9196.13
  • Altın 4308.291
  • Dolar 39.5078
  • Euro 45.4674
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKADipkarpaz’da bayramda çevreye Zarar Verenlere Tepki

6. Polis Basketbol Turnuvası bugün başladı

» »
Polis Örgütü’nün 61’inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Müdürlükler Arası 6’ıncı Polis Basketbol Turnuvası, bugün Atatürk Spor Salonunda başladı.
6. Polis Basketbol Turnuvası bugün başladı

Polis Örgütü’nün 61’inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Müdürlükler Arası 6’ıncı Polis Basketbol Turnuvası, bugün Atatürk Spor Salonunda başladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre,  5 takımın yer aldığı turnuvada, açılış seramonisinin ardından Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’nin başlatma atışıyla ilk maç Girne Polis Müdürlüğü ile Güzelyurt Polis Müdürlüğü takımları arasında başladı. Gün boyunca da grup maçları oynandı.

Üç gün sürecek turnuvada yarın grup maçlarına devam edilecek ve cuma günü ise yarı final, üçüncülük ve final maçlarıyla turnuva tamamlanacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Basketbol Federasyonu: "Sabote etmeye çalışanlara cevabımızdır"10 Haziran 2025 Salı 11:30
  • "Koltuğu korumak yerine, sorumluluk almayı tercih ettik"08 Haziran 2025 Pazar 14:27
  • Basketbolda kaos arayan kırmızı beyazlı antrenör kim? Tonguç Kotak yazdı...02 Haziran 2025 Pazartesi 11:20
  • Kadınlarda klasman bitiyor, finalin adı Gençler Birliği-Akdeniz30 Mayıs 2025 Cuma 09:08
  • Tonguç KOTAK: Salonlar dökülüyor, Spor Dairesi nerede?26 Mayıs 2025 Pazartesi 09:51
  • Potada PLay-Off düğümü çözülecek mi?26 Mayıs 2025 Pazartesi 09:43
  • Basketbol Girne’de iki zorlu maç16 Mayıs 2025 Cuma 09:18
  • Merit Spor Oyunları kapsamında basketbol şöleni çoşkusu14 Mayıs 2025 Çarşamba 14:20
  • Dünya Barış Üniversitesi Ünilig’e yükseldi13 Mayıs 2025 Salı 12:41
  • Basketbolda Gençler Birliği işleri kızıştırdı07 Mayıs 2025 Çarşamba 11:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti