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9 aydır maaş almıyorlar

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KKTC halkının hayat kalitesini yükseltmek ve yerel hizmet sağlamakla görevli birçok belediyenin maddi zorluk içerisinde çalışanını uzun bir süredir ödeyemediği gözlemleniyor.
9 aydır maaş almıyorlar

KKTC halkının hayat kalitesini yükseltmek ve yerel hizmet sağlamakla görevli birçok belediyenin maddi zorluk içerisinde çalışanını uzun bir süredir ödeyemediği gözlemleniyor.

Maddi zorluk içerisinde ödeme zorluğu çeken bazı belediyelerin, geçici olarak işe aldığı çalışanlarını işten durdurduğu bazı belediyelerin ise 2-3 aylık dönem içerisinde çalışanını ödeyemediği ancak daha sonra maaş geriliklerini ödediği öğrenilirken, Esentepe Belediyesinin 8 aydır çalışanını ödemediği öne sürülüyor.

İsmi bizde mahfuz bir Esentepe çalışanı gönderdiği mesaj ile yaptığı açıklamada, ben Esentepe belediye çalışanıyım. Tam 8 ay oldu maaş alamıyoruz. İnanın çalışanlar çok zor durumdadır. Belediye Başkanımız maaş talebimiz olduğu zaman, ağzını açanı kapının önüne koyarım diyor. İşimizden olmamak için sessiz kalmayı tercih ediyoruz dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla, lütfen sizler bize yardımcı olun. Bizler evimize ekmek götüremiyoruz. Çocuklarımıza bırakın harçlık vermeyi inanın üç – beş liralık bir çukulat bile alamıyoruz. Bizleri bu zor durumdan kurtarması için lütfen BES Başkanı Mustafa Yalınkaya’ya çağrı yapın ifadesinde bulundu.

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