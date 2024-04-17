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ABD, İsrail'e saldırıları nedeniyle İran'a yeni yaptırım uygulayacak

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail'e saldırıları nedeniyle İran'a yeni yaptırım uygulanacağını bildirdi.
ABD, İsrail'e saldırıları nedeniyle İran'a yeni yaptırım uygulayacak

Sullivan, yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Joe Biden'ın Kongre üyeleri, ABD müttefikleri ve partnerleriyle İran'a kapsamlı bir cevap verilmesini koordine ettiğini belirtti.

Bu kapsamda İran'a yeni yaptırımların uygulanacağına işaret eden Sullivan, "ABD, gelecek günlerde İran'ın füze ve insansız hava aracı programlarıyla, İran Savunma Bakanlığı ve Devrim Muhafızlarını destekleyen kuruluşlar dahil İran'ı hedef alan yeni yaptırımlar uygulayacak." ifadelerini kullandı.

Diğer müttefik ülkeler ve partnerlerin de ABD'nin ardından yaptırımlar getireceğini tahmin ettiğini kaydeden Sullivan, Washington'ın İran'ın füze ve insansız hava aracı yeteneklerine karşı Orta Doğu'da hava ve füze savunması ile erken uyarı sistemlerinin entegrasyonunu güçlendirmeye devam ettiğini belirtti.

Sullivan, söz konusu yeni yaptırımların ve diğer tedbirlerin, İran'ın askeri kapasitesini ve etkinliğini kontrol altına almak, zayıflatmak ve onun tüm sorunlu davranışlarıyla yüzleşmesi için yapılan baskıyı sürdüreceğini ifade etti.

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