  • BIST 5.092,88
  • Altın 1246.689
  • Dolar 19.3433
  • Euro 21.2623
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAEkonomik örgütler, sendikalar ve sivil toplum örgütleri toplanıyor.. Gündem Enerji!

ABD’de bir ilk: Minneapolis’te hoparlörle 5 vakit ezan okunmasına izin verildi

» »
ABD’de bir ilk: Minneapolis’te hoparlörle 5 vakit ezan okunmasına izin verildi
ABD’de bir ilk: Minneapolis’te hoparlörle 5 vakit ezan okunmasına izin verildi

ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis şehrinde, yıl boyunca ezanın günde beş defa hoparlörle açıktan okunmasına izin verildi.


Minneapolis Belediye Meclisi, ülke tarihinde ilk defa büyük bir şehirde ezanın günde beş kez halka açık şekilde okunmasına oy birliğiyle karar verdi.


Ramazanda yapılan oylama ile meclis, özellikle sabah ve yatsı vakitlerinde ezanın açıktan okunmasının önünde engel olarak duran şehrin gürültü yönetmeliğindeki ilgili sınırlayıcı maddeleri değiştirdi.


Oylamayı izleyen şehirdeki Nur Camisi imamı Mohammed Dukulfy, sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Minneapolis şimdi tüm dinler için bir şehir haline geldi.” ifadesini kullandı.


İzin geçen yıl çıkmıştı ancak sabah ve yatsı ezanları kapsam dışı kalmıştı


Minnesota Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Jaylani Hussein de 5 vakit ezan izninin, “din özgürlüğü üzerine kurulu bir ulusun dünyaya sözünü yerine getirdiğini” gösterdiği değerlendirmesinde bulundu.


Geçen yıl belediye meclisinden ezanın açıktan okunması için izin çıkmış ancak söz konusu gürültü yönetmeliğindeki sınırlamalar nedeniyle sabah ve yatsı ezanları kapsam dışında kalmıştı.


Yaklaşık yarım milyon nüfusa sahip Minneapolis şehrinin belediye meclisindeki 13 kişiden 3’ü Müslüman üyeden oluşuyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BM, Kuzey Kore’nin balistik füze denemesini kınadı14 Nisan 2023 Cuma 13:02
  • Kenya'da kuraklık nedeniyle 4 milyona yakın insan acil gıdaya ihtiyaç duyuyor14 Nisan 2023 Cuma 10:39
  • İklim krizi gıda güvenliğini tehdit eden bitki pandemilerinin yayılımını kolaylaştırıyor14 Nisan 2023 Cuma 10:30
  • Bilim insanları 6 Şubat depremlerini analiz etti: Maalesef tarihe geçti13 Nisan 2023 Perşembe 19:14
  • NASA, Mars görevleri simülasyonu için Dünya'da "habitat" oluşturuyor12 Nisan 2023 Çarşamba 23:57
  • Yörüngedeki uzay çöpleri, uydular ve uzay araçları için tehlike oluşturuyor12 Nisan 2023 Çarşamba 23:30
  • Elektrik kaynaklı fosil yakıt emisyonunun düşüşe geçmesi bekleniyor12 Nisan 2023 Çarşamba 22:15
  • Brezilya'da sahilde onlarca ölü vatoz bulundu12 Nisan 2023 Çarşamba 18:39
  • ABD’den Çin’le “sorumlu ilişki” vurgusu12 Nisan 2023 Çarşamba 09:25
  • El kurutma makinelerindeki gizli tehlike11 Nisan 2023 Salı 23:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti