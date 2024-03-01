Dünyanın en büyük yılanı Amazon anakondasının yeni bir türü keşfedildi

İnternet üzerinden paylaşılan bir videoda, araştırmacılardan biri olan Hollandalı biyolog Freek Vonk'un 20 metre uzunluğunda 200 kiloluk dev bir yeşil anakonda ile birlikte yüzdüğü görülüyor.

Bilim insanları Amazon ormanlarında 6 metre uzunluğunda yeni bir anakonda yılanı türü keşfetti.

İnternet üzerinden paylaşılan bir videoda, araştırmacılardan biri olan Hollandalı biyolog Freek Vonk'un 20 metre uzunluğunda 200 kiloluk dev bir yeşil anakonda ile birlikte yüzdüğü görülüyor.

Daha önce vahşi doğada yalnızca Eunectes murinus isimli bir yeşil anakonda türünün bulunduğu düşünülüyordu, ancak bu ay bilimsel Diversity dergisinde yayınlanan makalede yeni "kuzey yeşil anakondanın" Eunectes akiyama adı verilen yeni bir tür olduğu belirtildi.

Araştırmacı Bryan G. Fry, "Amacımız, Ekvador'daki Yasunileri rahatsız eden petrol sızıntılarının ne tür zararlar verdiğine dair gösterge olarak anakondaları kullanmaktı, çünkü petrol sondaj çalışmaları kesinlikle kontrolden çıktı" ifadelerini kullandı.

Neredeyse 20 yıldır Güney Amerika'da bulunan anakonda türlerini araştıran Queensland Üniversitesi'nden Avustralyalı biyoloji profesörü Fry, Reuters'e bu keşfin iki türün yaklaşık 10 milyon yıl önce birbirinden ayrıldığını göstermelerine olanak sağladığını söyledi.

Fry, "Fakat gerçekten şaşırtıcı olan kısım, bu genetik farklılığa ve uzun süreli farklılıklara rağmen iki hayvanın tamamen aynı olmasıydı" dedi.

Yeşil anakonda yılanları görsel olarak birbirine çok benzese de yüzde 5,5 oranında genetik farklılık bulunması bilim adamlarını şaşırttı.

Fry, "Özellikle şempanzelerden yalnızca yüzde 2 farklı olduğumuzu düşünürsek, bu inanılmaz miktarda bir genetik farklılık demektir" dedi.

Fry, anakondaların bölgenin ekolojik sağlığı ve bölgedeki petrol sızıntısının insan sağlığı üzerindeki potansiyel etkileri açısından inanılmaz derecede yararlı bilgi kaynakları olduğunu söyledi.

Ekvador'un bazı bölgelerinde inceledikleri bazı yılanların petrol sızıntısı nedeniyle aşırı derecede kirlendiğini belirten Fry, anakondalar ile arapaima balıklarının büyük miktarda petrokimyasal metal biriktirdiğini ekledi.