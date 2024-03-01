  • BIST 9174.74
  • Altın 2064.244
  • Dolar 31.3312
  • Euro 33.8607
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKANetanyahu Refah’a saldırıyı onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacak

Dünyanın en büyük yılanı Amazon anakondasının yeni bir türü keşfedildi

» »
İnternet üzerinden paylaşılan bir videoda, araştırmacılardan biri olan Hollandalı biyolog Freek Vonk'un 20 metre uzunluğunda 200 kiloluk dev bir yeşil anakonda ile birlikte yüzdüğü görülüyor.
Dünyanın en büyük yılanı Amazon anakondasının yeni bir türü keşfedildi

Bilim insanları Amazon ormanlarında 6 metre uzunluğunda yeni bir anakonda yılanı türü keşfetti.

İnternet üzerinden paylaşılan bir videoda, araştırmacılardan biri olan Hollandalı biyolog Freek Vonk'un 20 metre uzunluğunda 200 kiloluk dev bir yeşil anakonda ile birlikte yüzdüğü görülüyor.

Daha önce vahşi doğada yalnızca Eunectes murinus isimli bir yeşil anakonda türünün bulunduğu düşünülüyordu, ancak bu ay bilimsel Diversity dergisinde yayınlanan makalede yeni "kuzey yeşil anakondanın" Eunectes akiyama adı verilen yeni bir tür olduğu belirtildi.

Araştırmacı Bryan G. Fry, "Amacımız, Ekvador'daki Yasunileri rahatsız eden petrol sızıntılarının ne tür zararlar verdiğine dair gösterge olarak anakondaları kullanmaktı, çünkü petrol sondaj çalışmaları kesinlikle kontrolden çıktı" ifadelerini kullandı.

Neredeyse 20 yıldır Güney Amerika'da bulunan anakonda türlerini araştıran Queensland Üniversitesi'nden Avustralyalı biyoloji profesörü Fry, Reuters'e bu keşfin iki türün yaklaşık 10 milyon yıl önce birbirinden ayrıldığını göstermelerine olanak sağladığını söyledi.

Fry, "Fakat gerçekten şaşırtıcı olan kısım, bu genetik farklılığa ve uzun süreli farklılıklara rağmen iki hayvanın tamamen aynı olmasıydı" dedi.

Yeşil anakonda yılanları görsel olarak birbirine çok benzese de yüzde 5,5 oranında genetik farklılık bulunması bilim adamlarını şaşırttı.

Fry, "Özellikle şempanzelerden yalnızca yüzde 2 farklı olduğumuzu düşünürsek, bu inanılmaz miktarda bir genetik farklılık demektir" dedi.

Fry, anakondaların bölgenin ekolojik sağlığı ve bölgedeki petrol sızıntısının insan sağlığı üzerindeki potansiyel etkileri açısından inanılmaz derecede yararlı bilgi kaynakları olduğunu söyledi.

Ekvador'un bazı bölgelerinde inceledikleri bazı yılanların petrol sızıntısı nedeniyle aşırı derecede kirlendiğini belirten Fry, anakondalar ile arapaima balıklarının büyük miktarda petrokimyasal metal biriktirdiğini ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Okyanusun en derin noktasında bira şişesi bulundu15 Şubat 2024 Perşembe 12:01
  • Buzların erimesiyle kutup ayıları açlık tehlikesiyle karşı karşıya14 Şubat 2024 Çarşamba 13:22
  • 1700 yıllık tavuk yumurtası hâlâ sağlam13 Şubat 2024 Salı 10:33
  • Antarktika'dan Avustralya'ya giden penguen şaşkınlık yarattı06 Şubat 2024 Salı 19:10
  • Japon bilim insanları: Nemo'lar yalnız kalmayı seviyor05 Şubat 2024 Pazartesi 19:01
  • KUŞKOR: Su kuşu sayımları düşük çıktı03 Şubat 2024 Cumartesi 13:51
  • Yeni keşfedilen asteroid yarın Dünya’nın yakınından geçecek26 Ocak 2024 Cuma 10:33
  • Akdeniz'deki plastik kirliliği alarm veriyor23 Ocak 2024 Salı 17:38
  • Dünyanın en büyük buzdağı A23a, Antarktika'da sürükleniyor22 Ocak 2024 Pazartesi 10:59
  • İzlanda'da patlayan yanardağın lavları yerleşim yerlerine ulaştı15 Ocak 2024 Pazartesi 22:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti