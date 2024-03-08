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Dünyanın en sıcak şubat ayında yeni rekorlar kırıldı

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AB'nin iklim servisi, geçen ayın modern zamanların en sıcak Şubat ayı olduğunu, aylık sıcaklığın art arda dokuz rekor kırdığını söyledi.
Dünyanın en sıcak şubat ayında yeni rekorlar kırıldı

Haziran 2023'ten bu yana her ay, yılın belirli bir döneminde yeni sıcaklık artışları görüldü.

Dünyanın deniz yüzeyi tarihteki en sıcak noktasına ulaşırken, Antarktika'daki deniz buzu yine aşırı düşük seviyelere indi.

Pasifik'teki El Nino hava olayı nedeniyle sıcaklıklar hala artıyor, ancak insan kaynaklı iklim değişikliği, açık ara sıcaklığın ana etkeni.

Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Prof Celeste Saulo, "Isıyı hapseden sera gazları tartışmasız ana suçludur" diye vurguluyor.

BM'nin iklim kurumuna göre karbondioksit konsantrasyonları en az iki milyon yıldır en yüksek seviyesinde ve geçtiğimiz yıl yine rekora yakın seviyelere yükseldi.

AB'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi'ne göre bu ısınan gazlar, 2024 Şubat ayının, insanların büyük miktarlarda fosil yakıt yakmaya başlamasından önceki "endüstriyel öncesi" zamanlara göre yaklaşık 1,77 derece daha sıcak olmasına neden oldu.

Bu, 2016'daki önceki rekoru 0,12 derece civarında kırdı.

Bu sıcaklıklar özellikle batı Avustralya, güneydoğu Asya, Güney Afrika ve Güney Amerika'yı etkileyen şiddetli sıcaklıklara tanık oldu.

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