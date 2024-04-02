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Sarpten: "Panik yapacak bir şey yok!"

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Biyologlar Derneği eski Başkanı Hasan Sarpten, Küçükerenköy’de denizin aldığı şekil ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Panik yapacak bir şey yok!" dedi.
Sarpten: "Panik yapacak bir şey yok!"

Hasan Sarpten, "Panik yapacak bir şey yok!" dedi.

Sarpten, denizde gözlemlenen durumun 'doğal ve geçici' bir durum olduğuna vurgu yaptı.

Sarpten, "Bu durum, ani sıcaklık artışına bağlı mikroskobik canlılar olan değişik renk pigmentlerine sahip su yosunlarının hızla çoğalmasından başka bir şey değildir" dedi.

Hasan Sarpten, "Gözle çok belli olmasa da aynı etkinin denizanalarını da artırdığını bilmeli ve esas buna karşı dikkatli olmalıyız" diyerek, denizlerde son günlerde hızla artan denizanalarına da dikkat çekti.

Sarpten'in paylaşımı şöyle:

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