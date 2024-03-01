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Güney Afrika'da 499 gergedan boynuzları için katledildi

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Nesli tükenme tehdidi altındaki gergedan türlerinin en iyi korunduğu ülkelerden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde geçen yıl 499 gergedan kaçak avcılar tarafından değerli boynuzları için katledildi.
Güney Afrika'da 499 gergedan boynuzları için katledildi

Güney Afrika Çevre Bakanı Barbara Creecy, yaptığı açıklamada, gergedan türünün soyunun devamı için alınan tüm tedbirlere rağmen, geçen yıl kaçak gergedan avcılığında artış kaydedildiğini belirtti.

Creecy, 2023 yılında, kaçak avlanan gergedan sayısının bir önceki yıla göre 51 artarak, 499'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Gergedan nüfusunun en iyi korunduğu ülkelerden biri

Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) verilerine göre, 2023 yılı itibarıyla, Afrika'da 6 bin 487 siyah gergedan ve 16 bin 803 beyaz gergedan olmak üzere 23 bin 290 gergedan bulunuyor.

Nesli tükenme tehdidi altındaki bu türün en iyi korunduğu ülkelerin başında ise Güney Afrika geliyor. Ülke, kıtadaki gergedan nüfusunun yaklaşık 3'te 2'sine ev sahipliği yapıyor.

Güney Afrika'da 2 binden fazlası siyah gergedan olmak üzere, 15 binden fazla gergedan vahşi doğada koruma altında yaşıyor.

Gergedan avcılarının onlarca yıl hapis cezasına çarptırıldığı ülkede kaçak avcılıkla mücadele için her türlü tedbir alınsa da son yıllarda katledilen gergedan sayısında artış kaydediliyor.

Gergedanlar statü simgesi değerli boynuzları için katlediliyor

Afrika'nın 5 büyük hayvanından biri olarak bilinen ve nesilleri tükenme tehdidi altında bulunan Afrika gergedanları, bazı Asya ülkelerinde "statü" simgesi olan boynuzlarından takı ve süs eşyası yapılmak için katlediliyor.

Uluslararası kaçakçılık örgütleri, özellikle uluslararası pazarda kilogramı on binlerce doları bulan ve hayvan başına 6 kilogramdan fazla elde edilen bu boynuzlar için sayıları son yarım asırda 65 binden 6 bin 500 civarına düşen siyah gergedanları hedef alıyor.

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