ABD'de Tiktok için geri sayım başladı

ABD’de aylardır görüşülen Tiktok yasası ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalandı. 9 ay içerisinde bir Amerikan firmasına satılmaması halinde TikTok ABD'de yasaklanacak. Çinli şirket bu satışa yanaşmazsa ABD’de Tiktok’un indirilmesi engellenecek.

150 milyon ABD'linin kullandığı sosyal medya platformu Tiktok’un ABD’deki geleceği tehlikeye girdi.

ABD Başkanı Joe Biden, şirketin 9 ay içerisinde bir Amerikan firmasına satılmasını öngören yasayı imzaladı.

Eğer verilen sürede satış yapılmazsa Tiktok ABD’de indirilemeyecek.

Uygulama, satış mağazalarından kaldırılacak, güncelleme çıkarılmayacak.

Başta Cumhuriyetçiler olmak üzere Washington siyasetinde Tiktok ile ilgili şüpheler var.

Çin yönetiminin Tiktok’tan Amerikalıların bilgilerini alacağı, zararlı içeriklerle Amerikalı gençleri olumsuz etkileyeceği inanışı kamuoyunda hakim.

Bir diğer şüphe de Çin’in Tiktok aracılığıyla ABD başkanlık seçimini etkileyeceği endişesi.

Bu sebeple yasa 100 sandalyeli Senato’da 81 evet oyu aldı.