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ABD'li aktivist evsizler için cips poşetlerinden uyku tulumu yapıyor

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Çevreci aktivist Eradajere Oleita artık cips paketlerini toplayıp dönüştürerek evsizler için uyku tulumu haline getiriyor.
ABD'li aktivist evsizler için cips poşetlerinden uyku tulumu yapıyor

Çevreci aktivist Eradajere Oleita artık cips paketlerini toplayıp dönüştürerek evsizler için uyku tulumu haline getiriyor.

ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Detroit kentinde yaşayan ve kentteki evsizler için boş cips paketlerinden uyku tulumu yapan çevre aktivisti Oleita, işlemi nasıl gerçekleştirdiğini CNN muhabirine anlattı.

"İşlem basit; torbaları toplayın, kesip açın, ütüleyin ve ardından plastikle bağlayın" diyen Oleita, İngiltere'de boş atıştırmalık keselerinden uyku tulumu yapan bir kadının videosundan ilham aldığını belirtti.

​25 yaşındaki Oleita, birkaç ay önce cips paketlerini toplamaya başladı ve daha fazla paket toplamak için bir web sitesi kurdu. Torbaların folyo astarının vücut ısısını nasıl yansıttığına dikkat eden Oleita, dayanıklı, su geçirmez ve son derece hafif olduklarını belirtti. "Tek bir uyku tulumu yapmak için yaklaşık 150 tane cips poşeti gerekiyor" diyen çevreci aktivist, Şubat ayı başına kadar 60 uyku tulumu yapmak istiyor.

'İnsani yardımdan asla utanmadım'

Nijerya doğumlu aktivist, Michigan'a lise ikinci sınıf öğrencisi olarak taşındı. 4 yıldır bir firmada kara ve su işleri yardımcısı olarak çalışıyor.

"Uyku tulumu projesi, en büyük endişelerimi ve tutkularımı birleştiren bir çaba" diyen Olieta, "İnsanların bunları düşünmesini ve ürünlerimizin bir döngü oluşturmasını istiyorum. İnsani yardım çalışmalarından asla utanmadım çünkü her şeyden önce ben bir insanım" diye ekledi.

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