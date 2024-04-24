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ABD'nin Tennessee eyaletinde, okullarda personelin silahlanmasına izin veren tasarı kabul edildi

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ABD'nin Tennessee eyaletinde, devlet okullarında bazı öğretmen ve personelin belli olmayacak şekilde silah taşımasına izin veren yasa tasarısı onaylandı.
ABD'nin Tennessee eyaletinde, okullarda personelin silahlanmasına izin veren tasarı kabul edildi

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Tennessee Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, tasarı 28 "hayır" oyuna karşı 68 "evet" oyuyla kabul edildi.

Daha önce Tennessee Senatosunda onaylanan tasarının yasalaşması için Eyalet Valisi Bill Lee'nin imzası gerekiyor.

Tasarının yasalaşması halinde devlet okullarındaki bazı öğretmen ve personelin gizli şekilde silah taşımasına izin verilecek. Ancak bunun için personelin, silah taşıma izninin yanı sıra okul müdürü ve yerel kolluk kuvvetlerinin yazılı onayına sahip olması gerekiyor.

Polis ve okul yöneticileri dışında veli ve silah taşımayan öğretmenlerin de okulda kimlerin silah bulundurduğunu öğrenmesi yasaklanacak.

Nashville kentindeki özel Hristiyan okulunda 27 Mart'ta saldırı düzenlenmişti

ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde bulunan özel Hristiyan okulu "The Covenant"ta, 27 Mart'ta silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. Anaokulu ile 6. sınıf arasında yaklaşık 200 öğrencinin eğitim gördüğü okuldaki saldırıda, 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından Eyalet Temsilciler Meclisinde çoğunluk olan Cumhuriyetçiler ile Demokrat üyeler arasında silah yasası konusundaki görüş ayrılığı bir üst safhaya taşınmıştı.

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