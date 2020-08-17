AÇIK MEKTUP …

Sn. Ali Pilli.

Sevgili doktorum,

Haddim değil belki ama size ,sizi hatırlatmak isterim.

Bölgesinde sevilen, sayılan, yardım severliği ile gönüllerde taht kuran doktor Ali Pilli’yi.

Hatta öyle ki bu sevginin ve duyulan güvenin meclise taşıdığı Ali Pilli’yi.

Terk edilmiş, hep ikinci plana itilmiş, verildi verilecek denerek ihmal edilmiş Güzelyurt’un kendini kimsesiz hisseden insanların , bir umut olarak meclise gönderdiği dr. Ali Pilli’yi.

Güzelyurt sokaklarında selamlamak için eli havadan inmeyen Ali pilli’yi.

Pandeminin ilk döneminde yaptığı hatalara rağmen “iyi insandır”, “elinden geleni yapıyor” diyerek sahip çıkılan Ali Pilli’yi.

Ama artık herkes üzgün.

Herkes kırgın.

Covid-19 ile ilgili alınan kararları size yakıştıramıyorlar.

Halkın sağlığını riske atan kararların altında imzanız olması ile duydukları güveni bağdaştıramıyorlar.

Daha güzel günleri beklerken geleceklerinin belirsizliğe ve karanlığa terk edilmesini kabullenemiyorlar.

Ve ne yazık ki güvenin yerini güvensizlik, umudun yerini umutsuzluk alıyor.

Peki tüm bunlar ne uğruna doktorum?

Siz, hepimizden çok daha iyi biliyordunuz makam ve mevkinin gelip geçici olduğunu.

Gelmiş geçmiş tüm makam ve mevki sahiplerinin makamları ile değil yaptıkları ve yaptıkları ile hatırlandığını.

Bu halkı düşünmeyen eski vekillere ya da bakanlara bir selamın bile esirgendiğine siz de tanıklık etmediniz mi?

Bu gün yaptıklarınızın ve yaşattıklarınızın yarınki yaşamınızın temellerini oluşturduğunu bilmiyor musunuz?

Güzelyurt hangi eski vekili ya da bakanı, mevkileri ile hatırlıyor?

Oysa Cezzar’ını hiç unutmadı ve unutmayacak.

Çünkü Cezzar’ın makamı halkın gönlüydü.

Öyleyse ne uğruna doktorum?

Ne uğruna bu halkın güvenini güvensizliğe çevirip, halkın gönlündeki tahtınızı terk ediyorsunuz?

Değer mi?

3-5 yıl sonraki yaşam sizin.

Dilerim en erken zamanda bu yanlış kararlardan dönüp, ülkeye karantinasız girişleri durdurursunuz.

Umarım sırtınızı halkınıza dayayarak, bu ülkenin geleceği için doğru kararlar alırsınız.

Umarım gözünüzü size güvenenlerin gözünden kaçıracak kararlara son verirsiniz ve gerçek makamınıza geri dönersiniz.

Güzelyurtlunun kalbine.

Hatta Kıbrıs halkının.