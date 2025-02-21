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Ada, Fenerbahçe’nin başarısı için yarışacak

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Ada, Fenerbahçe’nin başarısı için yarışacak
Ada, Fenerbahçe’nin başarısı için yarışacak

KKTC Atletizm Federasyonu’nun gelecek vaat eden atletlerinden Ada Kafa, Fenerbahçe Spor Kulübü’ne transfer oldu. Gösterdiği performanslar sonrasında dikkat çeken Ada’nın Fenerbahçe’ye transferi gerçekleştirdi.

Antrenörü Hasan Maydon, Fenerbahçe Amatör Şubeler Koordinatörü Fikret Çetinkaya, Fenerbahçe Atletizm Şube Koordinatörü İhsan Özden ve Ada Kafa bir araya gelerek transfere resmiyet kazandırdılar.

400 ve 800 metre branşlarında birçok başarı ve birincilik elde eden Ada, bundan böyle Fenerbahçe’nin başarısı için yarışacak.

KKTC Atletizm Federasyonu konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada Ada Kafa’ya Fenerbahçe’deki kariyerinde başarılar diledi.

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