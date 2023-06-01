Afrodit gaz alanı Mısır’ın deniz tabanındaki boru hattıyla birleşecek

İsrail’in New Med Energy şirketinden bir yetkili çarşamba günü yaptığı açıklamada, açık deniz Afrodit doğal gaz alanının Mısır üzerinden deniz tabanındaki bir boru hattıyla var olan üretim tesisine birleşeceğini duyurdu.

İsrail’in New Med Energy şirketinden bir yetkili çarşamba günü yaptığı açıklamada, açık deniz Afrodit doğal gaz alanının Mısır üzerinden deniz tabanındaki bir boru hattıyla var olan üretim tesisine birleşeceğini duyurdu.

Şirket, Chevron ve Shell ile Kıbrıs’ın Afrodit alanını yönetiyor.

New Med Energy yetkilisi Reuters Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Afrodit alanının kullanımı için düzenlenen gelişim planının, bu alanın kullanımını hızlandıracağını ve üretim maliyetlerini azaltacağını bildirdi.

New Med Energy CEO’su Yossi Abu, İsrail’in Globes finans gazetesine, geliştirilen bölgesel iş birliğinin bölgesel ve uluslararası düzeyde, ayrıca dünyada nereden talep edilirse doğal gazın nakline yardımcı olacak alt yapı düzeyinde yeni fırsatlar yarattığına dikkat çekti.

Yossi Abu, “Bu çerçevede biz Afrodit alanının kullanımı için hemen planın tanıtımını yapıyoruz” dedi.