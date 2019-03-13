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Ahmet Kaya'nın hayatı film oluyor

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Ahmet Kaya'nın hayatı film oluyor. Kaya'yı kimin canlandıracağı açıklanmadı.
Ahmet Kaya'nın hayatı film oluyor

Türkiye müzik tarihinin en önemli isimlerinden Ahmet Kaya’nın hayatı beyaz perdeye taşınıyor. ‘AHMEDO İki Gözüm’ adlı filminin çekimlerinin startı, Kaya’nın mezarının bulunduğu Fransa’nın başkenti Paris’te verildi. Türkiye, Almanya ve İsviçre ortak yapımı olan ‘AHMEDO İki Gözüm’ filmin yönetmenliğini İranlı yönetmen Adnan Osman Shanaz ile Arafat Rüzgar yapıyor. Usta sanatçı Ahmet Kaya’nın Malatya’da başlayan ve Paris’te son bulan hayatının konu edildiği filmde bir dönemine ışık tutuluyor.

Posta’nın haberine göre; yapımcılığını 7. Sanat Sinema, Ökkeş Sevimli, Arafat Rüzgar ve Eşref Bukan’ın yaptığı filmde Ahmet Kaya’nın hayatına mal olan olaylar ve tartışmalarla izleyiciye sunulacak. ‘Kimler Ahmet Kaya’yı hedef aldı?’, ‘Neden Ahmet Kaya?’, ‘Ahmet Kaya Paris’te neler yaşadı?’, ‘Ahmet Kaya vatan hasreti çekerken başka hangi acıları yaşadı?’ gibi pek sorunun cevabı ‘AHMEDO İki Gözüm’ adlı filmde yer alacak.

Senaristliğini Gönül Aktürk’ün yaptığı, yerli ve yabancı yüzlerce oyuncunun rol alacağı ‘AHMEDO İki Gözüm’ adlı filmde Ahmet Kaya rolünü kimin oynadığı ise açıklanmadı.

Çekimleri Malatya, İstanbul ve Paris’te yapılacak olan film 16 Kasım 2019’da Türkiye ve 27 ayrı ülkede aynı anda vizyona girecek.

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