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AKEL'den Kıbrıslı Türkler için destek paketi: Hristodulidis’e gönderildi

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AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, partisinin Kıbrıslı Türklerin desteklenmesini amaçlayan bir öneri paketi hazırlayarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristoduldis’e gönderdiğini açıkladı.
AKEL'den Kıbrıslı Türkler için destek paketi: Hristodulidis’e gönderildi

Haravgi ve diğer gazeteler, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun dün düzenlenen bir iki toplumlu etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıslı Türklere yönelik bir öneri paketi hazırlayarak birkaç gün önce Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e gönderdiklerini söylediğini yazdı. 

KIBRIS TÜRK KONULARI OFİSİ KURULMASI ÖNERİLDİ 

Habere göre Stefanu, söz konusu öneri paketinde, “Kıbrıs Türk Konuları Ofisi” kurulmasını önerdiklerini belirterek Kıbrıslı Türklerin, kendileriyle ilgili konular için veya devlet hizmetleri için bu ofise başvurabilmelerini öngördüklerini vurguladı. 

Bir diğer önerilerinin ise “İki Toplumlu Girişimlerin Desteklenmesi Fonu’nun” kurulması olduğunu söyleyen Stefanu, “bu fon sayesinde, Kıbrıs Türk toplumuyla yeniden yakınlaşma eylemlerinde bulunmak isteyen örgütlerin temel sorunu olan maddi desteğin sağlanabileceğinin” altını çizdi. 

 

Stefanu, söz konusu öneri paketinde, Yeşil Hat Tüzüğü'nün genişletilmesi, sağlık, eğitim ve genel olarak toplum yaşamına ilişkin önerilerin yer aldığını da belirtirken paketin önümüzdeki günlerde ayrıntılı olarak kamuoyuyla paylaşılacağını vurguladı. 

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