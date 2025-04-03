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Alara Avrupa Şampiyonu!

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Estonya’nın Tallin şehrinde devam eden Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda 10 top disiplininde mücadele eden milli sporcumuz Alara Ghaffari Avrupa Şampiyonu oldu.
Alara Avrupa Şampiyonu!

Estonya’nın Tallin şehrinde devam eden Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda 10 top disiplininde mücadele eden milli sporcumuz Alara Ghaffari Avrupa Şampiyonu oldu.

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Milli Takımı Estonya’nın başkenti Tallin’de 29 Mart / 8 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenen Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu (BFNC) 6 kişilik sporcu kafilesi ile ülkemizi başarı ile temsil ediyor.

Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda 8 top, 9 top, 10 top ve 14+1 disiplinlerinde milli sporcularımız Avrupa’nın en iyi Bilardo oyuncusu olmak için maçlar oynamaya devam ediyor.

 

ALARA GHAFFARİ AVRUPA ŞAMPİYONU

Estonya’nın başkenti Tallin’de düzenlenen ve 11 gün sürecek olan Avrupa Bilardo şampiyonasına katılan Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu (BFNC) olarak ülkemizi temsil eden milli takım kadrosunda Kadınlar kategorisinde katılan milli sporcumuz Alara Ghaffari finalde rakibi Sara Rocha”yı 6-3 yenerek Avrupa şampiyonu olarak çok önemli başarıya imza attı.

Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda 52 sporcu ile başlayan 10 top disiplini kadınlar kategorisinde başarılı bilardocumuz Alara Ghaffari 6-3 Ivana Sabarıc Ivana, Pia Fıller 6-3 Alara Ghaffari, Nina Torvund 3-6 Alara Ghaffari, Veronika Hubrtova 3- 6 Alara Ghaffari, Lousie Furberg 4-6 Alara Ghaffari, Hollandalı rakibi Jolien Schuurman’ı 6-4 mağlup etti. Alara Ghaffari yarı final maçında Avusturalyalı rakibi Jasmin Ouschan’ı 6-5 mağlup ederek finale yükseldi. Finalde Portekizli rakibi Sara Rocha”yı 6-3 yenen Alara Ghaffari 10 top disiplini kadınlar kategorisinde Avrupa şampiyonu olarak çok önemli başarı elde etti.

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