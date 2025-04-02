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Alara Ghaffari Yarı Finalde

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Avrupa Bilardo Şampiyonası Estonya’nın Tallin Şehrinde yüzlerce sporcunun katılımıyla başlayan organizasyon yoğun bir şekilde devam ediyor.
Alara Ghaffari Yarı Finalde

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Milli takımı Estonya’da gerçekleştirilen Avrupa Bilardo şampiyonasında başarılı sonuçlar alamaya devam ediyor. 29 Mart / 8 Nisan 2025 tarihleri arasında Estonya’nın başkenti Tallin’de düzenlenen Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu (BFNC) 6 kişilik sporcu kafilesi ile ülkemizi temsil ediyor. Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda 8 top, 9 top, 10 top ve 14+1 disiplinlerinde milli sporcularımız Avrupa’nın en iyi Bilardo oyuncusu olmak için maçlar oynamaya devam ediyor.

 

Alara Ghaffari Yarı Finalde

Estonya’nın başkenti Tallin’de düzenlenen ve 11 gün sürecek olan Avrupa Bilardo şampiyonasına katılan Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu (BFNC) olarak ülkemizi temsil eden milli takım kadrosunda Kadınlar kategorisinde katılan sporcumuz Alara Ghaffari yarı finale yükseldi. Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda 52 sporcu ile başlayan 10 top disiplini kadınlar kategorisinde başarılı bilardocumuz Alara Ghaffari, ilk karşılaşmasında Ivana Sabarıc Ivana’yı 6-3 mağlup ederken, ikinci karşılaşmasında Pia Fıller’ 6-3 mağlup oldu. Üçüncü karşılaşmasında Nina Torvund’yi 6-3, dördüncü karşılaşmasında Veronika Hubrtova’yı 6-3, beşinci karşılaşmada Lousie Furberg’i 6-4, Hollandalı rakibi Jolien Schuurman’ı da 6-4 mağlup ederek yarı finale yükseldi.   

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Yarı Final

Estonya’nın başkenti Tallin’de düzenlenen ve 11 gün sürecek olan Avrupa Bilardo şampiyonasında Kadınlar kategorisinde yarı finale yükselen milli sporcumuz Alara Ghaffari 2 Nisan Çarşamba günü saat 16.00 da Avusturalya’lı rakibi Jasmin Ouschan ile karşı karşıya gelecek. 

 

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