  • BIST 3.020,20
  • Altın 1015.661
  • Dolar 18.0833
  • Euro 18.1498
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

Almanya'da tasarruf önerisi: Duş almak yerine bez kullanılabilir

» »
Almanya'da tasarruf önerisi: Duş almak yerine bez kullanılabilir
Almanya'da tasarruf önerisi: Duş almak yerine bez kullanılabilir

Almanya'da bir eyaletin başbakanı, enerji krizine yönelik verdiği röportajda duş alıp almadığının sorulması üzerine, daha da iyisini yaptığını savunarak, "Her zaman duş almak zorunda değilsin. Ne de olsa el bezi var, kullanışlı bir buluş" ifadelerini kullandı.

Almanya'da Fransa ve İsviçre sınırındaki yaklaşık 11 milyon nüfuslu Baden-Württemberg eyaletinin başbakanı Winfried Kretschmann ülkesinin şu anda karşı karşıya olduğu enerji krizi hakkında bir gazeteye verdiği röportaj verdi. Kretschmann röportajında enerji israfını önlemek için kişisel olarak aldığı önlemleri dile getirdi.

Evinin çatısında dev bir güneş enerjisi sisteminin olduğunu, elektrikli bir araba kullandığını söyleyen Kretschmann, evinin sadece bir odasını ısıttığını ifade etti. Duş alıp almadığı sorulan Kretschmann, daha da iyisini yaptığını savunarak, "Her zaman duş almak zorunda değilsin. Ne de olsa el bezi var, kullanışlı bir buluş" ifadelerini kullandı.

ALMANYA'DA TASARRUF ÖNLEMLERİ

Büyük ölçüde Rus gazına bağımlı olan Almanya, son yılların en büyük enerji krizini yaşıyor. Doğalgaz ithalatının yarısı için Rusya'ya bağımlı olan Almanya'da Gazprom'un Kuzey Akım 1 boru hattından gaz akışını yüzde 20 kapasiteye indirmesiyle başkent Berlin, Münih ve Hannover de dahil olmak üzere birçok şehirde enerji tasarrufu önlemleri alınmıştı.

Hükümet, kamu ve ofis binaları ile büyük salonlar gibi “insanların sıkça vakit geçirmediği alanlarda” ısıtma sistemlerinin kapatılması yönünde çağrıda bulunmuştu. Ayrıca bazı şehirlerde bulunan sokak aydınlatmaları da azaltılırken, Berlin'de yaklaşık 200 tarihi bina ve anıtı aydınlatan spot ışıkları kapatılmıştı.

Araştırma enstitüsü INSA tarafından geçtiğimiz ay yapılan ankete göre Almanların neredeyse üçte ikisi hükümetin çağrılarının ardından duşta geçirdikleri süreyi de azalttı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NATO, Zaporijya nükleer tesisinde UAEA’nın incelemesine izin verilmesini istedi18 Ağustos 2022 Perşembe 23:59
  • Yeni Zelanda’da sel: 200 ev tahliye edildi18 Ağustos 2022 Perşembe 23:25
  • Ren Nehri’nin su seviyesi böyle düştü18 Ağustos 2022 Perşembe 22:12
  • Papa Francis’i korumakla görevli İsviçreli muhafız bayıldı18 Ağustos 2022 Perşembe 10:41
  • En yaşlı doktor Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi: Emekliliği, uzun ömürlülüğün düşmanı olarak görüyorum18 Ağustos 2022 Perşembe 08:31
  • Uzay Yürüyüşündeki Kozmonota Uyarı: Her Şeyi Bırak ve Geri Dön !18 Ağustos 2022 Perşembe 08:19
  • Freya'nın öldürülmesi çevrecileri ayağa kaldırdı: Kampanya başlatıldı17 Ağustos 2022 Çarşamba 19:36
  • Bulgaristan'da orman yangını: Edirne'nin sınır köylerine dayandı17 Ağustos 2022 Çarşamba 18:53
  • Polonya'nın Oder Nehri'ndeki toplu balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor17 Ağustos 2022 Çarşamba 11:28
  • Rus Wagner üssüne füze: 100'den fazla paralı savaşçı öldürüldü iddiası16 Ağustos 2022 Salı 21:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti