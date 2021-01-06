Ana Taşıyıcı Hat kazılarına Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nde devam edilecek

Başkent Lefkoşa’da artan nüfusa paralel olarak şehrin hem üst yapısında hem de altyapısında yenilikler ve ihtiyaca cevap verecek modern altyapı sistemlerinin başında gelen kanalizasyon sistemiyle ilgili dev yatırım Başkent Lefkoşa’ya yapılıyor.

Başkent Lefkoşa’da artan nüfusa paralel olarak şehrin hem üst yapısında hem de altyapısında yenilikler ve ihtiyaca cevap verecek modern altyapı sistemlerinin başında gelen kanalizasyon sistemiyle ilgili dev yatırım Başkent Lefkoşa’ya yapılıyor.

Günümüz yaşam koşullarına uygun, yaşamaktan keyif alınan ve çevre dostu bir şehir için %75’i tamamlanan dev proje ile; artan nüfus ile yetersiz kalan mevcut ana taşıyıcı hat başkentin ihtiyacına cevap verecek şekilde en modern teknoloji ile yenilenecek, bununla beraber hattın eski ve yetersiz kalması nedeni ile oluşan koku problemi artık tarih olacak.

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve maliyeti 105 Buçuk Milyon TL (11.6 Milyon Euro) olan Lefkoşa Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı Projesi’nde son aşamaya gelindi. Lefkoşa Kanalizasyon Master Planı çerçevesinde yapılan ve ileride Gönyeli ile Alayköy bölgelerinin de dahil olabileceği proje kapsamında bugüne kadar 10.400 metre boru döşemesi başarıyla tamamlandı. 3.200 metrelik alanda ise çalışmalar aralıksız devam ediyor. Projede gelinen aşamada Ortaköy bölgesinde yapılacak çalışmalar nedeni ile 40 gün boyunca farklı noktalarda kısmi yol kapamaları yapılacak.

LTB çalışma bölgesinde gerekli tüm önlemleri aldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) herkesin işine ve evine güvenle gidebilmesi için gerekli tüm önlem ve yönlendirmeleri eksiksiz bir şekilde alırken bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.

İlk etap çalışmalarda yol kapama 8 Ocak-10 Ocak tarihlerinde

8 Ocak Cuma sabah 09.30’dan 10 Ocak Pazar sabah 11.00’e kadar Dr. Burhan Nalbantoğlu istikametinden Lefkoşa yönünde ilerleyen sürücüler, Ortaköy trafik ışıklarına gelmeden Levent Kolej sonrasındaki birinci veya ikinci yoldan sola dönüp arka yolları kullanarak Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi’ne veya Ortaköy ışıklarına ulaşıp ana caddeye çıkabilecekler.

LTB, yurttaşların çalışma süresi boyunca gerekli durumlarda ALO 185 çözüm hattına 24 saat ulaşabileceğini belirtirken, kazı süresi boyunca Lefkoşalılar ve tüm halka da anlayışı için şimdiden teşekkür etti.

Lefkoşa Türk Belediyesi proje kapsamında yapılacak diğer yol kapamalarına ilişkin bilgileri sürekli ve eksiksiz bir şekilde kamuoyu ile paylaşamaya devam edecek.