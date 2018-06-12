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Anastasiades "Tahrik oluyorum" dedi. Peki ne kastedildi.

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Rum Lider Tahrik olduğunu açıkladı...
Anastasiades "Tahrik oluyorum" dedi. Peki ne kastedildi.

Kıbrıs müzakere sürecinde çıkmazın mimarı olan Rum lider Nikos Anastasiades bu kez "tahrik olunduğu" açıklaması yaptı.

Anastasiadis  ilk önce Türkiye’nin BM Genel Sekreterinin Özel Temsilcisinin atanmasına onay vermesi gerektiği ifade etti. Sözlerinin devamında “bunun BM Genel Sekreterinin isim verdiği ikinci durum olduğunu” öne süren Anastasiadis, “ilkinde reddedildi, ikincide ise yanıt vermeyi geciktiriyorlar” iddiasında bulundu.

“Dolayısıyla, ortak bir zemin olup olmadığını tespit etmek için, BM Genel Sekreteri tarafından uygun hazırlık yapılmadan, BM Genel Sekreterinin karar vermesi gibi bir durum bulunmadığını” öne süren Anastasiadis, “bu yüzden birçok şeyin, kendilerinin ne yaptığı veya istediğine değil, Türkiye’ye bağlı olduğunu” ileri sürdü.

Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni bir çaba başlamadan önce, Türkiye’nin ileri sürülen tahriklerinin son bulması gerektiğini söylediğine atıf yapılarak, Türkiye’nin yeni meydan okumalara hazırlandığı konusundaki bir soru üzerine ise Anastasiadis, acele edilmemesi çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisinin, koşulların araştırılmasının haricinde, Kıbrıs sorunuyla ilgili diyaloğun yeniden başlaması şartlarını meydana getirmek için çabalayıp çabalamaması gerektiği konusundaki bir soruya karşılık da Anastasiadis, “yeni bir konferansın yeniden toplanması amacıyla, zemin olup olmadığını tespit etmesi için, BM Genel Sekreterinin göndermeyi seçeceği kişinin rolünün bu olacağını düşündüğünü” ekledi.

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