Anastasiadis: “Akdeniz’de gerginlik artıyor fakat tüm tedbirleri aldık”

Rum lider Anastasiadis, “Son günlerde gerginliklerin ve bir çatışma tehlikesinin artmakta olduğu doğrudur. Bizim açımızdan gerekli tüm tedbirler alınmaktadır” dedi.

Rum lider Nikos Anastasiadis, “Kıbrıs’ın izlediği politikaların hiç kimseye yönelik misilleme hareketi olmadığını ancak tedbir nedeniyle girişimlerde bulunulduğunu” söyledi.

Dün sabah Baf’ta kutlanan ‘Tezahür Yortusu’ndan sonra bir gazetecinin Doğu Akdeniz’deki durumun artarak daha gerginleştiğini yorumunu ve Kıbrıs’ın ne gibi tedbirler aldığı sorusunu yanıtlayan Anastasiadis, “Son günlerde gerginliklerin ve bir çatışma tehlikesinin artmakta olduğu doğrudur. Bizim açımızdan gerekli tüm tedbirler alınmaktadır” dedi.

Anastasiadis, takip ettikleri politikaların Kıbrıs’ta hiçbir kişiye yönelik bir misilleme girişimi olmadığını, ama güvenlik ve tedbir nedenleri amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.